¿Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas? La N roja sorprendió a su audiencia con una transmisión histórica que combinó adrenalina extrema, riesgo real y espectáculo en tiempo real.

La transmisión marcó un antes y un después en los contenidos en vivo de la plataforma. No solo rompió récords de audiencia, sino que también abrió el debate sobre los límites del entretenimiento y el riesgo real frente a cámara. Netflix apostó por una experiencia sin edición, sin cortes y con tensión constante, algo poco habitual en el streaming tradicional.

El acontecimiento se convirtió rápidamente en una de las propuestas más vistas de la plataforma y aún se mantiene entre las tendencias globales.

Rascacielos en vivo

Sinopsis de Rascacielos en vivo, el evento de Netflix que es tendencia

El reconocido escalador Alex Honnold logró una hazaña inédita: escalar sin cuerdas ni arneses un rascacielos de 101 pisos, en una transmisión completamente en vivo para Netflix. El desafío se llevó a cabo en el emblemático Taipei 101, un edificio de más de 500 metros de altura, y duró poco más de una hora y media.

La escalada, realizada bajo la modalidad conocida como free solo, mostró cada movimiento del deportista sin margen de error. La cobertura incluyó análisis en tiempo real, comentarios de expertos y entrevistas posteriores, lo que transformó la experiencia en un evento global seguido por millones de personas.

Tras una breve reprogramación por cuestiones climáticas, el desafío finalmente se concretó y dejó imágenes que ya forman parte de la historia del deporte extremo.

