¿Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas? La N roja sorprendió a su audiencia con una transmisión histórica que combinó adrenalina extrema, riesgo real y espectáculo en tiempo real.
Un adelanto que resume por qué este acontecimiento logró captar la atención mundial y mantenerse entre lo más visto.
La transmisión marcó un antes y un después en los contenidos en vivo de la plataforma. No solo rompió récords de audiencia, sino que también abrió el debate sobre los límites del entretenimiento y el riesgo real frente a cámara. Netflix apostó por una experiencia sin edición, sin cortes y con tensión constante, algo poco habitual en el streaming tradicional.
El acontecimiento se convirtió rápidamente en una de las propuestas más vistas de la plataforma y aún se mantiene entre las tendencias globales.
El reconocido escalador Alex Honnold logró una hazaña inédita: escalar sin cuerdas ni arneses un rascacielos de 101 pisos, en una transmisión completamente en vivo para Netflix. El desafío se llevó a cabo en el emblemático Taipei 101, un edificio de más de 500 metros de altura, y duró poco más de una hora y media.
La escalada, realizada bajo la modalidad conocida como free solo, mostró cada movimiento del deportista sin margen de error. La cobertura incluyó análisis en tiempo real, comentarios de expertos y entrevistas posteriores, lo que transformó la experiencia en un evento global seguido por millones de personas.
Tras una breve reprogramación por cuestiones climáticas, el desafío finalmente se concretó y dejó imágenes que ya forman parte de la historia del deporte extremo.