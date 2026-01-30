El Gobierno declaró por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios La medida implica el envío de recursos a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa luego del reclamo de los gobernadores para que se sancione por ley. Ya se consumieron 45 mil hectáreas en la región. Por + Seguir en







El fuego consumió 45 mil hectáreas. Redes sociales

El Gobierno nacional declaró Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que confirma que consumió más de 45 mil hectáreas en la región. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el decreto está listo.

El anuncio fue publicado en medio de una situación muy extrema con presión climática sobre el sur argentino. El fuego avanzó sobre extensas áreas rurales y zonas boscosas, lo que generó preocupación en las comunidades locales y provinciales.

Boletín Oficial Boletín Oficial Previo a esto, se realizó una reunión de la Mesa Política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y otros funcionarios como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (de manera remota); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El pedido de la emergencia había sido elevado al Congreso por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Los mismos consideran que necesitan herramientas para la gestión del riesgo y la protección civil. Desde el Gobierno aseguran que ya están enviado ayuda y, en las últimas horas, la provincia de Chubut recibió $4 millones por Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En la madrugada se publicó la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, para financiar el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.