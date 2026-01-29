La chicana de Juan Sebastián Verón a la AFA luego del pasillo de campeón a Estudiantes El Pincha ganó 2 a 1 en el Estadio Uno a Boca y opinó sobre el reconocimiento que le realizaron en la previa del encuentro. “Raro”, expuso. Por + Seguir en







Verón, duro con la AFA.

Estudiantes le ganó a Boca por 2 a 1 en el Estadio UNO en La Plata y, en la previa del encuentro, el equipo visitante le hizo el pasillo de campeón al reciente triunfante del Torneo Clausura y el presidente Juan Sebastián Verón opinó: “Nadie salió a pedir…”.

En el ingreso al campo de juego para el partido, Verón se mostró muy contento por la victoria, pero utilizó las redes sociales para opinar sobre el reconocimiento que se le hizo al equipo por haberse consagrado en la final ante Racing en Santiago el Estero donde ganaron en penales tras el empate 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EngancheDiez/status/2016681322299769327&partner=&hide_thread=false EL PASILLO DE BOCA PARA ESTUDIANTES, EL VIGENTE CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.pic.twitter.com/EQjZPDZ497 — El Enganche (@EngancheDiez) January 29, 2026 Luego del pasillo que le obligaron a hacer a Estudiantes para Rosario Central luego de que la AFA considere que el Canalla era ganador de la tabla general del año 2025, Verón también había opinado. De hecho, el Pincha le hizo el pasillo de espaldas a modo reclamo.

En este caso, Verón opinó: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que ‘cumplan el reglamento’. Raro”. A modo chicana para la AFA.

Verón Redes sociales