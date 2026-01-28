Guillermo Barros Schelotto habló sobre el desplante con Carlos Tevez: el origen de la pelea entre los ídolos de Boca

Los técnicos de Vélez y Talleres no se saludaron nuevamente, lo cual llamó la atención y todo indica que se trata de resquemores y asperezas que se arrastran desde sus etapas en el Xeneize. Hubo tensión en la conferencia de prensa.

Si bien Vélez le ganó a Talleres sobre la chicharra, uno de los focos de atención se los llevó Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez. Los entrenadores no se saludaron nuevamente y reavivaron una vieja herida que podría tener origen durante su paso por Boca, donde son ídolos.

En la salida de los equipos, ambos entrenadores saludaron a algunos jugadores, pero evitaron saludarse entre ellos. Las cámaras estuvieron atentas a ese detalle, por lo que no pasó inadvertido.

CON CALOR Y SIN SALUDO: Guillermo y Tevez, cada uno en su banco en la previa de Vélez vs. Talleres en el Amalfitani. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/a3MhTJgKtT

Después del partido, a ambos DT se les preguntó por la falta del saludo. Guillermo dijo que no hubo saludo "por nada en especial". "No hay ningún motivo para saludarnos o no. A veces se saludan, a veces no... No tengo nada de decir de Tevez, si tuviera que decir algo, se lo diría a él", comentó en conferencia de prensa.

Del otro lado, Tevez optó por ser un poco más limitado con su respuesta y, de forma terminante, sobre si su relación con Guillermo estaba rota, afirmó: "De eso prefiero no hablar".

Guillermo Barros Schelotto se refirió a la polémica con Carlos Tevez por no saludarse en el encuentro entre Vélez y Talleres en el #TorneoApertura : "Si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría yo a él". pic.twitter.com/GZpm2U9S7a

Al igual que en el Clausura 2025, donde Guillermo dijo : "Fui a saludar al técnico rival, la verdad que no tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego" , el escenario se replicó y las redes sociales enseguida se hicieron eco de la situación, por lo que comenzaron a elaborar teorías sobre el crudo distanciamiento de las glorias de Boca, donde surgen dos hipótesis principales.

Uno de los orígenes de la pelea tiene que ver con el final del primer ciclo de Tevez con Guillermo como entrenador, dado que fue de público conocimiento que al DT no le gustó nada que haya dejado Boca para irse a China en 2016.

"El último partido en la Bombonera antes de que me vaya a China, la gente cantaba que no me fuera. Yo había tomado la decisión de irme pero no tenía el contrato firmado. Mi familia me apoyaba. Termina el partido, yo llorando, sabiendo lo que venía, me siento en un lugar y me dicen 'Carlos, está tu familia afuera del vestuario esperándote'. Salí con los ojos llorosos y estaba Florencia, mi hija, y Vane, mi esposa. 'Papá no quiero que nos vayamos', me dijo. Nos abrazamos llorando. Ahí estaba el vestuario del DT, que hay un hall. Estábamos ahí. Cuando se fueron me metí al vestuario de Guillermo. Estaba él y Gustavo. 'Si estás haciendo el equipo, creo que me quedo', le dije llorando, todavía emocionado por lo de mi hija. '¿Bueno, estás seguro?', me preguntó. Y le respondí que sí, que me iba a quedar. Quedamos así. Pero pensándolo más frío, ya en casa, me di cuenta que seguía sintiendo lo mismo. Lo más fácil era quedarme, salir campeón local, pero me fallaba a mí. Y ahí hubo un quiebre. Porque (Guillermo) armó el equipo pensando que yo me quedaba y yo no lo volvía a llamar. Nunca le avisé que me iba. Ahí se quebró la relación", contó.

guillermo tevez boca Guillermo había declarado en su momento que, para él, "Tevez era el mejor jugador del fútbol argentino".

Cuando el Apache volvió al Xeneize, había ciertas especulaciones sobre la presencia de Tevez considerando que lo ponía a jugar poco, pero lo que parece que terminó de pudrir la relación fue en la final de la Copa Libertadores 2018 de Madrid, cuando Guillermo decidió mandarlo al banco. Tras meterlo a la cancha en desventaja, para el Apache fue un golpe tan duro, que en su momento declaró que el DT "le faltó el respeto". Aparentemente no hubo vuelta atrás.