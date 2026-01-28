28 de enero de 2026 Inicio
Es futbolista de Boca y pasará 6 meses sin jugar: grave lesión

El entrenador Claudio Úbeda confirmó que el problema del jugador es más serio de lo que se pensaba y tendrá que pasar por el quirófano. "Lo vamos a sentir", reconoció.

Por
El jugador será operado por una lesión en el tendón de Aquiles.

Prensa Boca
  • Rodrigo Battaglia será baja en Boca por, al menos, seis meses.
  • El entrenador Claudio Úbeda confirmó que el mediocampista sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles y será operado.
  • El primer diagnóstico había indicado una tendinopatía, que no requiere pasar por el quirófano.
  • Sin embargo, sigue con mucho dolor, por lo que se decidió la cirugía.

Boca debutó en el Torneo Apertura con un triunfo 1-0 frente a Deportivo Riestra en La Bombonera y se ilusiona con un gran año. Pero no todo fueron buenas noticias para el club de la Ribera: tras el encuentro, se confirmó que uno de sus futbolistas pasará seis meses sin jugar por una grave lesión.

Se trata de Rodrigo Battaglia, quien, según anunció el entrenador Claudio Úbeda en conferencia de prensa, deberá pasar por el quirófano debido a problemas en el tendón de Aquiles. Aunque no habló de fechas ni plazos para el proceso de recuperación, se estima que será baja por al menos un semestre.

"Lo de Rodrigo es quirúrgico. Es una baja importante, no solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino por su personalidad y su forma de ser en el grupo. Lo vamos a sentir", sostuvo. El mediocampista no juega desde fines del año pasado, justamente por esta lesión, y fue reemplazado por Milton Delgado.

battaglia gol boca central córdoba

En un principio, su diagnóstico era una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, que no requiere una cirugía. Sin embargo, a pesar de que se sometió a un tratamiento y viene haciendo trabajos diferenciados, Battaglia sigue con mucho dolor en la zona, por lo que se tomó la decisión de operarlo.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Rodrigo Battaglia llegó a Boca en enero de 2025, procedente del Atlético Mineiro. El Xeneize desembolsó u$s1.6 millones para ficharlo hasta diciembre de 2026. Su debut oficial fue el 26 de enero del año pasado en el empate frente a Argentinos Juniors en La Bombonera, con Fernando Gago como DT.

Pronto se fue afianzando en el equipo y jugó el primer semestre completo como zaguero central. En junio disputó el Mundial de Clubes de la FIFA y, luego de eso, pasó a jugar en la mitad de la cancha, haciendo dupla con Leandro Paredes, antes de quedar marginado por su lesión. En total, disputó 35 partidos y anotó 5 goles.

