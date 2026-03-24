24 de marzo de 2026 Inicio
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Quiénes son los máximos candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lautaro Martínez

El delantero argentino analizó el panorama internacional y ubicó a varias selecciones entre las favoritas para la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.

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Lautaro Martínez señaló a los candidatos rumbo al Mundial 2026.

Lautaro Martínez señaló a los candidatos rumbo al Mundial 2026.

  • A menos de tres meses del inicio del torneo en Norteamérica, crecen las proyecciones sobre qué selecciones llegan mejor posicionadas para disputar el título más importante del fútbol internacional.

  • El análisis incluye a equipos con presente destacado y otros con peso histórico, en un contexto competitivo marcado por la paridad entre potencias europeas y sudamericanas.

  • Lautaro Martínez aportó su mirada y destacó a varios combinados que atraviesan un gran momento futbolístico, sin dejar de ubicar a Argentina dentro del grupo principal.

  • La Albiceleste afrontará el certamen con la presión de sostener su lugar en la élite tras una racha de títulos que elevó las expectativas a nivel global.

El debate sobre los principales candidatos al Mundial 2026 ya empezó a tomar forma y uno de los que aportó su mirada fue Lautaro Martínez, quien señaló a varias selecciones como favoritas en la previa del torneo que se disputará en Norteamérica.

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El delantero argentino puso el foco en equipos que atraviesan un gran presente futbolístico, destacando especialmente a Francia, España y Portugal por el nivel de sus planteles y su rendimiento reciente en competencias internacionales.

En ese análisis, también incluyó a la Selección Argentina, que llegará como vigente campeona del mundo y bicampeona de América, en un contexto donde además aparecen otros seleccionados como Brasil, Inglaterra y Alemania, con aspiraciones apoyadas más en su historia que en su actualidad.

Selección de España Eurocopa 2024
Francia, España y Portugal aparecen entre los favoritos por su actualidad y el nivel de sus futbolistas.

Francia, España y Portugal aparecen entre los favoritos por su actualidad y el nivel de sus futbolistas.

Los máximos candidatos a ganar el Mundial 2026 para Lautaro Martínez

En medio de este panorama, Lautaro Martínez se sumó al debate y dio su visión sobre los equipos con mayores posibilidades. El delantero destacó el presente de varias selecciones europeas, remarcando el nivel individual y colectivo que atraviesan.

El atacante consideró que Francia, España y Portugal se encuentran en un gran momento, con futbolistas que marcan diferencia en sus respectivas ligas. Sin embargo, también dejó en claro que la Selección Argentina sigue siendo un contendiente natural por su calidad y por los resultados obtenidos en los últimos años.

En esa línea, el jugador subrayó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una exigencia mayor en el próximo Mundial. La acumulación de títulos elevó la vara y posicionó al conjunto nacional como uno de los rivales a vencer.

El propio Lautaro reconoció que el grupo es consciente de ese escenario y que el desafío será mantener la competitividad y el hambre de gloria. A pesar de los logros recientes, la intención es sostener el nivel y continuar en la cima del fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo contra España
La Selección Argentina se perfila como uno de los equipos a vencer tras sus recientes conquistas internacionales.

La Selección Argentina se perfila como uno de los equipos a vencer tras sus recientes conquistas internacionales.

Por otro lado, el delantero no formó parte de la última convocatoria debido a una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, lesión que arrastra desde un compromiso de Champions League con el Inter de Milán. La decisión del cuerpo técnico fue priorizar su recuperación, teniendo en cuenta la carga física y la cercanía de futuros compromisos.

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