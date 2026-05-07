7 de mayo de 2026 Inicio
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Abre el Mundial 2026: cuál es la historia de República Checa y qué país era antes

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La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia.

La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia.

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  • La Selección de fútbol de la República Checa llega al Mundial 2026 tras más de 20 años de ausencia, buscando recuperar protagonismo con una mezcla de renovación y tradición.
  • Su legado se vincula a la Selección de fútbol de Checoslovaquia, subcampeona en 1934 y 1962 y campeona de la Eurocopa 1976, base de su identidad futbolística.
  • La República Checa surgió en 1993 tras el Divorcio de Terciopelo, heredando los logros deportivos de la antigua Checoslovaquia.
  • Con figuras actuales como Patrik Schick, el equipo busca reconectar con su historia y competir en la élite internacional.

La Selección de fútbol de la República Checa llega al Mundial 2026 con la intención de recuperar protagonismo internacional tras más de dos décadas de ausencia, en un proceso que combina renovación y memoria histórica. Aunque compite bajo su actual denominación, su legado está estrechamente vinculado a Selección de fútbol de Checoslovaquia, con la que fue subcampeona del mundo en 1934 y 1962, además de consagrarse en la Eurocopa 1976. Este regreso representa no solo un logro deportivo, sino también la reaparición de una escuela futbolística reconocida por su orden táctico y calidad técnica.

En lo deportivo, se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su protagonismo regional.
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Antes de su configuración actual, el país formaba parte de Checoslovaquia, estado creado en 1918 tras la disolución del Imperio austrohúngaro luego de la Primera Guerra Mundial. Durante gran parte del siglo XX, esta nación atravesó ocupaciones y cambios políticos, pero mantuvo una fuerte identidad futbolística, produciendo figuras como Josef Masopust, símbolo del talento y la disciplina del equipo.

republica checa mundial

La transición definitiva se produjo el 1 de enero de 1993 con el Divorcio de Terciopelo, que dio origen a dos estados independientes: la República Checa y Eslovaquia. Desde entonces, los organismos internacionales reconocen a la República Checa como heredera de los logros futbolísticos previos. Hoy, con jugadores como Patrik Schick como referente ofensivo, el equipo busca en 2026 reconectar con esa tradición y demostrar que su identidad futbolística sigue vigente más allá de los cambios históricos.

Cómo es República Checa y cuál es su historia

La República Checa, ubicada en el corazón de Europa Central, se destaca por su geografía diversa y su extraordinario patrimonio arquitectónico. Limita con Alemania, Polonia, Eslovaquia y Austria, y se organiza en tres regiones históricas: Bohemia, Moravia y parte de Silesia. Su capital, Praga, conocida como “la ciudad de las cien torres”, refleja el esplendor europeo con sus castillos medievales, puentes góticos y una vida cultural marcada por la música clásica y la obra de Franz Kafka, además de una reconocida tradición cervecera.

República Checa
La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia.

La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia.

La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia. Tras siglos bajo el dominio del Imperio austrohúngaro, en 1918 se creó Checoslovaquia luego de la Primera Guerra Mundial. El siglo XX, sin embargo, estuvo marcado por la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente por un régimen comunista alineado con la Unión Soviética, etapas que moldearon una identidad nacional sólida que recuperó su libertad de forma pacífica hacia fines de los años 80.

El punto de inflexión moderno llegó en 1993 con el Divorcio de Terciopelo, que dio lugar a dos estados independientes: la República Checa y Eslovaquia. Desde entonces, el país se consolidó como una democracia estable, integrándose a la Unión Europea y a la OTAN. En la actualidad, combina su atractivo turístico —con ciudades que parecen sacadas de un cuento— con un desarrollo industrial y tecnológico en crecimiento, proyectándose al futuro sin perder de vista su rica herencia histórica.

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