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Mirtha Legrand ya tiene el alta: confirmaron cuándo será su regreso a la tele

La diva de los almuerzos estuvo tres semanas en reposo y le dejó la conducción de su programa a su nieta, Juana Viale, luego de padecer un cuadro de bronquitis. Ya tiene cuatro invitados confirmados.

En medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Mirtha Legrand se supo cuándo la reconocida conductora retomará a la pantalla chica para hacer su programa de los fines de semana: será este sábado y estará acompañado por 4 figuras del mundo del espectáculo argentino.

La crisis de pareja de Darin y Bas.
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La diva de los almuerzos estuvo ausente de La Noche de Mirtha (El Trece) hace ya tres semanas y levantó preocupación luego de padecer un cuadro de bronquitis, lo que hizo cederle su silla a su nieta Juana Viale. Pero finalmente ya recibió el alta y volvió al set de grabación.

De esta manera, este sábado 9 de mayo se la volverá a ver sentada en la mezasa lista para retomar su histórica rutina frente a las cámaras y compartir un gran momento juntos a sus invitados. Según se dejó ver, a la también actriz se la vio llegar este viernes en auto al set de grabación y fue recibida con expectativa por su equipo y por la prensa.

Mirtha Legrand

En cuanto a los famosos que la acompañarán este fin de semana son Mariano Martínez, protagonista de la obra teatro Ni media palabra y quien volverá a la conducción en la edición número 15 de La Jaula de la Moda. También contará con la presencia de Elena Roger, quien está protagonizando Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, una ópera rock que se presenta de miércoles a domingos en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, con 55 canciones de Charly García y un elenco de 30 artistas.

Además, la humorista, Fernanda Metilli, y el actor Juan Leyrado, completan los cuatro artistas de diferentes estilos y recorridos no solo para hablar del espectáculo nacional, sino que también para celebrar el regreso de la diva a sus emblemáticas mesazas.

Mirtha Legrand será condecorada por el rey Felipe VI de España

Mirtha Legrand será distinguida por el rey Felipe VI con una de las condecoraciones civiles más importantes que entrega España a ciudadanos extranjeros.

Dicha entrega es para reconocer la extensa trayectoria de La Chiqui en televisión, cine y cultura popular, un recorrido que atraviesa distintas generaciones y que todavía mantiene vigencia.

Según trascendió, la conductora recibirá la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una distinción creada hace más de dos siglos y reservada para personalidades que, desde distintos ámbitos, fortalecieron vínculos con España o tuvieron un aporte destacado a nivel internacional.

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