8 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La ambiciosa apuesta de FIFA para el Mundial 2026: tres aperturas y shows estilo Super Bowl

En la cita mundialista más grande de la historia, la máxima entidad del fútbol prepara un despliegue sin precedentes con tres ceremonias inaugurales que se llevarán a cabo en México, Canadá y Estados Unidos: Katy Perry, Maná y Michael Bublé, algunos de los artistas.

Por
Por primera vez

Por primera vez, el Mundial de fútbol tendrá tres ceremonias de apertura.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se perfila como el evento deportivo más masivo de la historia, no solo por la cantidad de selecciones participantes sino también por su arriesgada organización. En una decisión sin precedentes, la FIFA planea llevar a cabo tres ceremonias de apertura distintas, una en cada país anfitrión, para marcar el inicio de la competencia.

En conjunto, esta diversidad de creencias convive de manera armónica, reflejando una sociedad donde lo tradicional y lo moderno coexisten con naturalidad.
Te puede interesar:

Segundo partido en el Mundial 2026: qué religión predomina en Corea del Sur

belinda angeles azules

La fiesta comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca, donde México se enfrentará a Sudáfrica. Para este primer encuentro, se prepara un espectáculo de más de 16 minutos cargado de identidad latina, que contaría con la participación de figuras como Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de artistas internacionales como J Balvin, Anitta, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

El 12 de junio será el turno de los otros dos países organizadores. En el BMO Field de Toronto, el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina estará acompañado por las actuaciones de estrellas locales de renombre mundial como Michael Bublé y Alanis Morissette. Horas más tarde, Estados Unidos tendrá su propia inauguración en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles antes de su duelo contra Paraguay. En esta sede, la estrella invitada principal será Katy Perry, en un show que busca combinar el deporte con el entretenimiento al más puro estilo de los grandes eventos norteamericanos, como el Super Bowl.

michael buble
Michael Bublé será parte de la ceremonia de apertura en Canadá.

Michael Bublé será parte de la ceremonia de apertura en Canadá.

La FIFA ha enviado un mensaje claro a los aficionados: se recomienda llegar temprano a los estadios, ya que los shows de apertura comenzarán 90 minutos antes de cada partido. Esta estrategia busca que la Copa del Mundo trascienda el fútbol para convertirse en un festival global del entretenimiento. Además, el organismo ya contempla celebraciones especiales para el 4 de julio en Houston y Filadelfia, aprovechando el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos durante la fase de octavos de final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El zaguero es una pieza clave para el equipo.

Mundial 2026: la FIFA confirmó la amnistía a Otamendi y podrá jugar en el debut de Argentina

La Selección Argentina usará un parche especial en el Mundial 2026 de fútbol.

A FIFA le soplaron la sorpresa: el detalle inédito que tendrá la camiseta de Argentina en el Mundial 2026

La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia.

Abre el Mundial 2026: cuál es la historia de República Checa y qué país era antes

Este será la voz de la canción oficial del Mundial 2026 por tercera vez después de Waka Waka (2010) y La La La (2014)

Shakira reveló el adelanto de la canción oficial del Mundial 2026

Continúa la euforia por las figuritas del álbum del a Mundial 2026 de futbol.

Conmoción en los fanáticos: FIFA anunció un cambio de última hora en el álbum de figuritas del Mundial

Además de Messi, también participan Lamine Yamal junto a Jude Bellingham.

Cine absoluto: salió el spot completo para el Mundial 2026 de Messi junto a Bad Bunny y Timothée Chalamet

Rating Cero

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Matín Lamela y Adabel Guerrero estuvieron juntos durante 17 años.

Adabel Guerrero sorprendió con una confesión tras su crisis de pareja: "A veces uno miente"

La conductora fue apuntada como la protagonista de una infidelidad.

Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias: "La vi engañando a su marido con..."

Nico Cabré, en el centro de la polémica.

Durísima denuncia contra Nicolás Cabré: una famosa lo acusó por lo que hizo durante una grabación

En su gira Lo Que El Seco No Dijo, ﻿Ricardo Arjona anunció 14 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires

A estadio lleno, Ricardo Arjona no defraudó a sus fanáticos en una noche mágica

últimas noticias

La patinadora de Banfield necesita reunir el dinero antes del 17 de mayo.

Una patinadora de Banfield convocó a una colecta porque necesita 950 mil pesos para el Panamericano

Hace 15 minutos
Trump aseguró que continúan las conversaciones para poner fin a la guerra.

Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania: "El principio del fin"

Hace 39 minutos
Por primera vez, el Mundial de fútbol tendrá tres ceremonias de apertura.

La ambiciosa apuesta de FIFA para el Mundial 2026: tres aperturas y shows estilo Super Bowl

Hace 1 hora
Se mantiene el valor de marzo de la Unidad Fija (UF) que ajusta el monto de las infracciones viales.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA en mayo 2026 y cómo chequear si tenés una

Hace 1 hora
play

Adorni reunió al Gabinete en medio de la tensión interna y la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Hace 1 hora