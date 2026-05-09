Reconocida famosa confirmó su separación tras los intensos rumores de crisis con su pareja

La conductora de televisión no dio vueltas al ser consultada por los medios y aseguró que no vive esta ruptura como un fracaso ya que el tiempo vivido y los buenos recuerdos “nunca son algo de lo que me arrepiento”.

Carolina “Pampita” Ardohain habló por primera vez luego de los fuertes rumores de separación de Martín Pepa y confirmó el fin de su relación con el polista, tras dos años de pareja y una breve separación en julio del año pasado.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Dentro de su auto y abordada por los medios de comunicación que estaban expectante a su palabra, la modelo no dio vueltas en la respuesta cuando fue consultada sobre su situación sentimental: “Sí es verdad, pero no tengo la necesidad de dar explicaciones”.

Al mismo tiempo, desmintió que haya terceros en discordia y defendió al polista de especulaciones sobre supuestas infidelidades. “ No quiero que ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona . Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son”, aclaró.

Más allá que primero indicó que no iba a dar explicaciones de los motivos de la ruptura, luego reconoció que la distancia fue un factor al asegurar que “es algo importante, no la podés negar” , ya que Pepa vive en Nueva York y ella en Buenos Aires junto a sus hijos. “Pero está todo bien. La mejor”, sostuvo.

En esa línea, explicó que “en el amor entrego todo” y en una pequeña reflexión señaló que “nada fue tiempo perdido porque lo pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”. “Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”, agregó.

Por último, cuando fue consultado si podría haber una nueva reconciliación ya que ya tuvieron una pequeña separación volvieron apostar en el amor, la también conductora dejó la puerta abierta: “Nunca se sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”.

Embed PAMPITA CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE MARTÍN PEPA



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Por último, dejó en claro que no está en busca de una nueva relación, sino que quiere tiempo para sanar: “Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo les digo ‘no, chicos, todavía no’ y no sé cuándo me sentiré lista. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola”.

Así fue el mensaje que se filtró de Pampita

Previo a que Pampita confirmara ahora su separación, se había filtrado un supuesto mensaje que daba por confirmada su ruptura con el polista Martín Pepa.

Según comentó Yanina Latorre, panelista de LAM, habría sido el polista quien le puso final a la relación, por el mensaje que se filtró y que habría enviado la modelo a sus íntimos: “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”.

Más allá que la referente de la moda argentino negó buscar entablar otra relación, en el último tiempo había sido vinculada con el expiloto de automovilismo argentino y actual comentarista de Fórmula 1, Juan Manuel “Cochito” López.