7 de mayo de 2026 Inicio
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Shakira reveló el adelanto de la canción oficial del Mundial 2026

La cantante colombiana grabó el clip de “Dai, Dai” desde el estadio Maracaná y se dará a conocer el próximo 14 de mayo. “¡Estamos listos!”, escribió.

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Este será la voz de la canción oficial del Mundial 2026 por tercera vez después de Waka Waka (2010) y La La La (2014)

Este será la voz de la canción oficial del Mundial 2026 por tercera vez después de Waka Waka (2010) y La La La (2014)

A 35 días del inicio del Mundial 2026, la colombiana Shakira mostró un adelanto de lo que será la canción oficial para la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

La historia del país está atravesada por su ubicación estratégica y una fuerte capacidad de resiliencia.
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Después de su histórica presentación en Brasil, la artista de carácter internacional aprovechó para grabar el clip desde el estadio más emblemático del país y confirmar así su regreso estelar a la competencia deportiva más importante.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la canción oficial 2026. Llega el 14 de mayo. ¡Estamos listos!”, anunció la nacida en Barranquilla que dio a conocer el nombre de lo que será el hit en el furor mundialista y cuándo se presentará por completo.

Embed - Shakira on Instagram: "From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! @burnaboygram"
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Esta será la tercera vez que la artista sea la voz oficial de una competencia mundialista luego de su recordados “Waka Waka” single en Sudáfrica 2010 donde se consagró campeón por primera vez en la historia España y “La La La” en Brasil 2014 en que Alemania obtuvo su cuarta estrella.

Cuándo será el Mundial 2026

El Mundial 2026 será su edición número 23 y tendrá varios detalles históricos: por primera vez será en tres países, Estados Unidos, México y Canadá en simultáneo. El certamen mundialista será del 11 de junio al 19 de julio.

Además, la Copa del Mundo contará con 16 ciudades anfitrionas: Estados Unidos albergará la mayor cantidad de sedes, con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami; México tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que Canadá recibirá partidos en Toronto y Vancouver.

En cuanto a la sedes, el suelo mexicano se convertirá en el primer país en ser sede de tres Copas del Mundo y en el norte del continente se disputará por primera vez el torneo de carácter mundialista.

Desde la primera Copa del Mundo en 1930, ningún país había organizado el torneo en tres oportunidades. Sin embargo, el territorio mexicano romperá con ese esquema, ya que ,con las ediciones de 1970, 1986 y ahora en 2026, se transformará en el único anfitrión triple en la historia FIFA.

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