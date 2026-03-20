La Selección argentina ya tiene rival para su despedida del país antes del Mundial 2026 Tras la noticia del duelo contra Mauritania, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el segundo rival que enfrentará la Albiceleste en la última fecha FIFA antes de la cita mundialista. Por + Seguir en







Lionel Messi tendrá su despedida del país ante un equipo africano. Redes sociales

La Selección argentina finalmente jugará su segundo amistoso de la fecha FIFA frente a Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20:15 en La Bombonera. La confirmación llegó tras el sorpresivo anuncio de Mauritania como primer rival para comenzar a despedirse de su público antes de viajar para defender el título en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, la Albiceleste debió salir a buscar rivales y, en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que ambas selecciones africanas jugarán frente a Lionel Messi y compañía en la despedida de la Scaloneta ante su gente, previo a la cita mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035133025625813019&partner=&hide_thread=false #FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera.



https://t.co/5ZJrH1WWAz pic.twitter.com/2HfzNi7dla — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026 La Selección argentina, entonces, enfrentará a Mauritana el viernes 27 a las 20:15 en La Bombonera y luego, el 31 de marzo, en la misma sede y horario, el rival será Zambia. "La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA", expresó la casa madre del fútbol argentino.

Tras barajarse encuentros ante Guatemala y Honduras, debieron suspenderse dichos partidos debido a que tienen compromisos amistosos en Europa. FIFA, por reglamento, no permite que un seleccionado dispute dos partidos en distintos continentes en una misma ventana internacional, por lo que no podían viajar a Argentina para jugar los amistosos en La Bombonera.