20 de marzo de 2026 Inicio
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La Selección argentina ya tiene rival para su despedida del país antes del Mundial 2026

Tras la noticia del duelo contra Mauritania, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el segundo rival que enfrentará la Albiceleste en la última fecha FIFA antes de la cita mundialista.

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Lionel Messi tendrá su despedida del país ante un equipo africano.

Lionel Messi tendrá su despedida del país ante un equipo africano.

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La Selección argentina finalmente jugará su segundo amistoso de la fecha FIFA frente a Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20:15 en La Bombonera. La confirmación llegó tras el sorpresivo anuncio de Mauritania como primer rival para comenzar a despedirse de su público antes de viajar para defender el título en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina jugará en La Bmbonera contra Mauritania
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Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, la Albiceleste debió salir a buscar rivales y, en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que ambas selecciones africanas jugarán frente a Lionel Messi y compañía en la despedida de la Scaloneta ante su gente, previo a la cita mundialista.

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La Selección argentina, entonces, enfrentará a Mauritana el viernes 27 a las 20:15 en La Bombonera y luego, el 31 de marzo, en la misma sede y horario, el rival será Zambia. "La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA", expresó la casa madre del fútbol argentino.

Tras barajarse encuentros ante Guatemala y Honduras, debieron suspenderse dichos partidos debido a que tienen compromisos amistosos en Europa. FIFA, por reglamento, no permite que un seleccionado dispute dos partidos en distintos continentes en una misma ventana internacional, por lo que no podían viajar a Argentina para jugar los amistosos en La Bombonera.

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Serán los últimos dos partidos de la Selección en el país antes de la cita mundialista.

Serán los últimos dos partidos de la Selección en el país antes de la cita mundialista.

La última lista de convocados de Lionel Scaloni previo al Mundial 2026

  • Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).
  • Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).
  • Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).
  • Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).
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La camiseta suplente de la Selección que estrenará en el Mundial 2026.

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