Escándalo en América: acusan a una famosa conductora de burlarse de una colega por la cancelación de su programa La conductora afectada, de amplia trayectoria en la televisión argentina, se expresó en su programa y lamentó: "Es uno de los días más tristes de nuestra vida profesional". + Seguir en







Escándalo con dos conductoras de América: llantos y pedido de disculpas

América decidió levantar el programa de Karina Mazzoco A la tarde por números que no cerraban, pero fue Mariana Fabbiani quien quedó en el centro de la noticia porque la acusan de haberse burlado del final del ciclo.

En un video que se hizo viral en redes sociales se ve como la conductora de DDM, entre carcajadas, está charlando con Tartu, el reemplazante de Mazzocco. “Poneme la cucaracha... y mientras me ponés la cucaracha te pregunto: ¿Es verdad que vas a estar con el programa después de nosotros? ¡Ay, me dejaste así frappé! Acabo de leerlo a Ángel de Brito", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2052422223290368428&partner=&hide_thread=false Mariana Fabbiani preguntándole a Tartu (futuro conductor de las tardes de América) sobre su desembarco en el horario de Karina Mazzocco.. pic.twitter.com/RBg6uS1NAH — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 7, 2026

Esas palabras no cayeron para nada bien en el equipo del programa de Mazzocco, quien había comunicado la noticia entre lágrimas y mucha tristeza. Las acusaciones y críticas en redes sociales obligaron a Fabbiani a emitir una disculpa pública, en donde enfatizó: "Pedí las disculpas en privado por lo que pasó el otro día acá con el comentario que hice cuando estuvo Tartu. Ha crecido tanto el nivel de hostilidad... las cosas que escuché de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quién viene".

Y luego desmintió haberse reído de la situación de su colega y todo su equipo: "No me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría hacer eso. No está en mi naturaleza".

"Tengo empatía, sé lo que es un levantamiento. Hice extensivas las disculpas al equipo. Sé que mañana me puede pasar a mí. Nadie está exento", concluyó. La respuesta de Karina no se hizo esperar: “Hoy, al comenzar su programa, Mariana Fabbiani, amorosamente, hizo un pedido de disculpas con respecto a lo que sucedió en su programa en uno de los días más tristes de nuestra vida profesional, que fue al enterarnos de que nos quedábamos sin programa”. “Dio todas las explicaciones, así que muchísimas gracias, Mariana, en nombre de todo el equipo de A la tarde, que somos un montón”. Por último, dijo: “Errar es humano, perdonar es divino. Damos vuelta la página. Besitos”.