El comunicado de Panini que preocupó a los fanáticos de las figuritas del Mundial 2026 La empresa encargada del tradicional álbum publicó un mensaje oficial donde reconoció inconvenientes en la distribución y posibles demoras, lo que generó alerta entre los coleccionistas. Por + Seguir en







El album del Mundial 2026 es el más grande de la historia.

La expectativa por el lanzamiento de los distintos tipos de álbum de figuritas del Mundial 2026 sufrió un inesperado golpe en las últimas horas luego de que Panini publicara un comunicado oficial dirigido a los coleccionistas. La empresa reconoció demoras en la producción y distribución de algunos productos, lo que generó preocupación y malestar entre los fanáticos que esperan el inicio de la colección.

"Estimados coleccionistas, debido a algunos retrasos en la producción y distribución, les informamos las nuevas fechas de lanzamiento de los productos", expresó la compañía en el mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y grupos de intercambio de figuritas.

¡Todo empieza con Panini!Este 30-4-26 encontrarás la colección a lo largo y ancho de ¡Te

En ese contexto, la firma confirmó que el álbum tapa dura estará disponible a partir del 15 de mayo, mientras que el esperado álbum dorado recién llegará el 20 de mayo. "Muchas gracias por su comprensión", cerró el comunicado difundido por la empresa encargada del tradicional álbum mundialista.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los coleccionistas, especialmente entre quienes aguardaban con ansiedad las ediciones especiales vinculadas a la Copa del Mundo 2026. En redes sociales hubo quejas, memes y consultas sobre posibles nuevos retrasos, mientras crece la expectativa por uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos del fútbol.