9 de mayo de 2026 Inicio
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Giovanni Simeone no descartó volver a River en junio, pero habló de otro club: "Dos lugares..."

El delantero del Torino hizo referencia al interés del Millonario, aunque planteó la posibilidad de continuar su carrera en otro club europeo. "Extraño bastante Argentina", reconoció.

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Gio Simeone atraviesa un gran presente en Italia. 

Gio Simeone atraviesa un gran presente en Italia. 

El delantero Giovanni Simeone rompió el silencio y habló sobre su chance concreta de volver a River en junio. Si bien no descartó regresar al club que lo vio nacer, planteó la posibilidad de continuar su carrera en otro conjunto europeo. De todas, maneras reconoció el peso del factor familiar al momento de tomar una decisión: "Extraño bastante Argentina".

Un triunfo ante Bragantino el 20 de mayo sería determinante para cerrar el pasaje a octavos.
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En una entrevista para el canal de Youtube @Gianfrancok, el delantero de 30 años reveló que los dos clubes donde le gustaría tener una segunda etapa futbolística son River y Napoli.

"Dos lugares. Napoli me encantaría. No sé si jugador o qué. Y, en Argentina, en River", expresó el hijo del Cholo Simeone, que fue campeón de la Serie A en dos oportunidades con el equipo napolitano en 2023 y 2025.

simeone
Giovanni Simeone debutó en River el 4 de agosto de 2013: jugó 33 partidos y marcó 4 goles. Se fue en 2016.

Giovanni Simeone debutó en River el 4 de agosto de 2013: jugó 33 partidos y marcó 4 goles. Se fue en 2016.

En este marco, Gio explicó los motivos por lo que vería con buenos ojos regresar al país para ser dirigido por el entrenador Eduardo Coudet luego del Mundial 2026: "Argentina por River, por mis amigos, por Argentina... La verdad, extraño bastante Argentina. En ese sentido, sí".

La actualidad de Simeone en Italia es inmejorable. Lleva convertidos 3 goles en los últimos cinco partidos, alcanzando un total de 11 en 33 encuentros en lo que va de la temporada. Tiene contrato en Torino hasta diciembre de 2028 y está tasado en un valor de 8 millones de euros.

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