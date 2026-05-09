La OMS confirmó un nuevo contagio de hantavirus y ya son seis los casos positivos

Pese a la negativa de sus autoridades, el MV Hondius llegará el domingo a las islas Canarias, para luego seguir rumbo a Países Bajos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este sábado un nuevo caso positivo de hantavirus mediante prueba de PCR, vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, por lo que ascienden a seis las personas contagiadas.

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Hasta la fecha, la emergencia sanitaria ya se cobróla vida de tres personas, lo que sitúa la tasa de letalidad en un preocupante 38%. Este brote es causado por la variante "virus Andes", la única cepa conocida con capacidad de transmisión limitada entre seres humanos.

A pesar de la gravedad de las cifras, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, llevó un mensaje de relativa calma al informar que, hasta la jornada de hoy, ninguno de los pasajeros ni miembros de la tripulación que permanecen en el buque presenta síntomas activos.

Debido a la problemática, un equipo de especialistas a bordo realiza evaluaciones médicas individuales para determinar con exactitud el riesgo de infección de cada ocupante y contener la propagación.

En cuanto al itinerario de la embarcación, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, anunció que el MV Hondius llegará este domingo en las islas Canarias bajo estrictos protocolos de seguridad y pese a la resistencia de los funcionarios del archipiélago.

La ministra aclaró que ni el equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida que aún se encuentra a bordo descenderán en territorio español; ambos permanecerán en el barco junto a una parte de la tripulación. Tras su escala técnica, el crucero continuará su rumbo hacia los Países Bajos, país donde se procederá a realizar una desinfección integral y profunda de la nave.

Brote de hantavirus: los pasajeros argentinos cumplirán la cuarentena en Países Bajos

Pasajeros argentinos del crucero MV Hondius, donde se registraron casos de hantavirus y tuvo tres fallecidos, realizarán una cuarentena obligatoria en Países Bajos, donde serán trasladados en las próximas horas.

Desde España ya pusieron en marcha un operativo sanitario para evacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes, una vez que el barco arribe al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, en las primeras horas del domingo, procedente de Cabo Verde.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el traslado se llevará a cabo en lanchas y por grupos según las nacionalidades de cada uno y detallaron que no pasarán por el sector de migraciones. Los argentinos viajarán junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses. Además, un avión especial trasladará a los 14 pasajeros españoles a Madrid, donde cumplirán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunirá este sábado en Madrid con Pedro Sánchez antes de viajar a Canarias para supervisar la llegada del barco MV Hondius. El encuentro será en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español, antes de la partida del responsable de la OMS hacia el archipiélago de las Canarias.

EEUU, Italia y España vigilan caso de posible contacto de hantavirus

En medio del control para evitar la propagación del hantavirus, España, Italia y Estados Unidos comunicaron que están en monitoreo y vigilancia de personas que podrían haber tenido contacto con casos de la enfermedad.

De acuerdo a lo informado por las autoridades del Departamento de Salud del estado y los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dos residentes de Nueva Jersey permanecen bajo monitoreo estricto por una posible exposición al hantavirus vinculada al crucero MV Hondius.

Según detallaron, hasta ahora ninguno de los individuos presenta síntomas y que el riesgo para la población general se considera muy bajo. Las personas bajo seguimiento no viajaron en el crucero, sino que estuvieron en contacto con un infectado durante un vuelo internacional después de que este descendiera del MV Hondius.

Hantavirus 3-5-24.png El hantavirus ya se cobró la vida de tres personas.

En Italia, el Ministerio de Sanidad informó están en vigilancia “activa” de cuatro personas que viajaron en un vuelo en el que estuvo, “durante pocos minutos”, la mujer que murió en Johannesburgo (Sudáfrica), tras haber abandonado el crucero.

"Han llegado a Italia cuatro personas en el vuelo de KLM con escala en Roma en el que había viajado durante unos minutos la mujer ingresada en Johannesburgo y fallecida allí”, explicó el Ministerio en un comunicado.

Por su parte, en España son dos los casos que están en observación, pero que no eran parte de la embarcación. Una de las personas afectadas está internada en Barcelona, mientras que una mujer de 32 años está internada en Valencia, con síntomas respiratorios.