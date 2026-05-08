Mundial 2026: la FIFA confirmó la amnistía a Nicolás Otamendi y podrá jugar en el debut de la Selección argentina

El defensor Nicolás Otamendi podrá estar en el debut de la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, luego que la FIFA confirmara la amnistía para los futbolistas que arrastraban sanciones de los partidos de Eliminatorias.
La AFA había realizado una presentación ante el Boreau del ente que rige al fútbol mundial, con la intención de que le quitaran la suspensión al zaguero de 37 años, quien fue expulsado en el partido contra Ecuador, en Guayaquil, por la última fecha de la etapa clasificatoria a la Copa del Mundo.