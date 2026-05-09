Masters 1000 de Roma: Mariano Navone venció a Auger-Aliassime y logró la victoria más importante de su carrera

El tenista argentino Mariano Navone logró este sábado la victoria más importante de su carrera al vencer al canadiense, nº 5 del mundo, Auger-Aliassime y avanzar por primera vez a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma.
“Un partido muy especial. Mi primera victoria en un top-10 en Roma, en uno de los Masters 1.000 más lindos”, expresó Navone una vez finalizado el encuentro que duró casi tres horas y terminó con un marcador de 7-6 (4), 7-6 (5) a favor de la raqueta argentina nacida en el partido bonaerense de 9 de Julio.
Navone actualmente se ubica en el puesto nº 29 del ranking ATP y nunca había podido avanzar a la tercera ronda de uno de los torneos considerado más importantes después de los cuatro Grand Slams. “Es una victoria muy importante para mí. Para mi confianza, para todo lo que representa este partido para mí. No puedo estar más contento de estar en tercera ronda por primera vez”, agregó.
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Con clasificación asegurada a los dieciseisavos de final en Roma, Navone ahora deberá esperar al ganador ganador del duelo entre el serbio Hamad Medjedovic y el brasileño Joao Fonseca para conocer su próximo rival y seguir soñando con meterse en los octavos de final y agigantar aún más la historia lograda este sábado.