7 de mayo de 2026 Inicio
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A FIFA le soplaron la sorpresa: el detalle inédito que tendrá la camiseta de Argentina en el Mundial 2026

Un elemento formará parte de la vestimenta de todas las selecciones y la Scaloneta será uno de los equipos con una versión especial.

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La Selección Argentina usará un parche especial en el Mundial 2026 de fútbol.

La Selección Argentina usará un parche especial en el Mundial 2026 de fútbol.

A poco más de un mes para el inicio del esperado Mundial 2026 de fútbol, comenzaron a filtrarse nuevos detalles sobre cómo serán las camisetas que utilizarán las selecciones durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta vez, la novedad involucra directamente a la Selección argentina y a un detalle inédito que la FIFA todavía no presentó oficialmente.

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La información fue revelada por el sitio especializado Footy Headlines, reconocido mundialmente por anticipar filtraciones relacionadas con camisetas, diseños y equipaciones de fútbol. Según publicó el portal, el próximo Mundial tendrá un sistema completamente nuevo de parches oficiales que se colocarán en las mangas de las camisetas.

La gran novedad es que habrá cuatro versiones distintas de esos emblemas, algo que nunca había ocurrido en un Mundial 2026 de fútbol. La FIFA decidió diferenciar los parches según la historia y los logros de cada selección dentro del torneo más importante del planeta.

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De acuerdo con la filtración, las selecciones consideradas “estándar” tendrán versiones tradicionales en color blanco o negro, dependiendo del tono de la camiseta. Sin embargo, los países que alguna vez fueron campeones del mundo recibirán un distintivo especial que será dorado.

Ahí es donde aparece la Selección argentina, vigente campeona del mundo tras el título conseguido en Qatar 2022 y una de las siete selecciones que podrán utilizar ese parche exclusivo junto con Brasil, Alemania, Italia, Francia, España y Uruguay.

De qué se trata el parche que tendrá la camiseta de la Selección en el Mundial 2026

Según la información filtrada por Footy Headlines, la FIFA prepara dos variantes especiales del parche dorado para las selecciones campeonas del mundo. Para el caso, el objetivo sería que el emblema combine mejor con las camisetas titulares y alternativas de cada equipo del Mundial 2026 de fútbol.

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Así serán algunos de los parches de las selecciones en el Mundial 2026 de fútbol.

Así serán algunos de los parches de las selecciones en el Mundial 2026 de fútbol.

El distintivo estaría ubicado en la manga derecha de la camiseta y funcionará como una especie de reconocimiento oficial para los países que lograron ganar al menos una Copa del Mundo a lo largo de la historia.

Más allá del diseño, el detalle llamó rápidamente la atención de los fanáticos porque representa una diferenciación inédita dentro de los Mundiales. Hasta ahora, todas las selecciones utilizaban prácticamente el mismo parche durante el torneo, sin importar la cantidad de títulos obtenidos.

Además, la filtración también asegura que la FIFA prepara otro parche especial adicional para el Mundial 2026, aunque ese diseño todavía no fue revelado oficialmente.

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Las selecciones utilizar{an distintos parches. Las campeonas, como la Selección Argentina, usará uno dorado en el Mundial 2026 de fútbol.

Las selecciones utilizar{an distintos parches. Las campeonas, como la Selección Argentina, usará uno dorado en el Mundial 2026 de fútbol.

El próximo Mundial será histórico porque por primera vez contará con 48 selecciones participantes, motivo por el cual la FIFA también busca renovar toda la imagen visual del torneo, incluyendo logos, distintivos y elementos comerciales vinculados a las camisetas.

Se espera que estos nuevos parches sean presentados oficialmente durante junio, cuando la FIFA lance la campaña definitiva rumbo al Mundial 2026.

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