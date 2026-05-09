Soila Adriana Brandoni, reconocida legalmente como hija del actor tras un juicio en 2004, denunció que habría bienes no declarados en la sucesión y pidió medidas urgentes ante la Justicia.

Tensión con la sucesión y herencia que les dejó a sus tres hijas Luis Brandoni tras su fallecimiento el 20 de abril del corriente año.

Tras la muerte de Luis Brandoni el 20 de abril de 2026, surgió una disputa familiar por su herencia debido a la aparición de Adriana , una hija extramatrimonial reconocida legalmente en 2004 , quien reclama su parte. Se reportan tensiones entre Adriana y las otras hijas del actor, Micaela y Florencia .

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A pocos días de la muerte de Luis Brandoni, la disputa por su herencia sumó tensión y abrió un conflicto judicial entre sus hijas. El foco está puesto en el reclamo de Soila Adriana Brandoni , la primogénita del actor, quien asegura que el patrimonio declarado en la sucesión no refleja la totalidad de los bienes que dejó el artista. Según la presentación realizada ante la Justicia, la mujer de 68 años sostiene que existirían propiedades, vehículos y cajas de seguridad que no fueron incluidos inicialmente en el expediente sucesorio.

En definitiva, Soila Adriana Brandoni, nacida en Santiago del Estero , fue incluida en la sucesión tras la presentación de las hijas de Brandoni. Sin embargo, denunció que habría bienes no declarados en la lista inicial , incluyendo propiedades en Retiro, un vehículo de alta gama y cajas de seguridad, solicitando medidas judiciales para resguardarlos.

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La sucesión se abrió el pasado 28 de abril. Allí, las hijas menores del actor, Micaela y Florencia Brandoni (fruto de su relación con Marta Bianchi), presentaron como único bien hereditario un departamento ubicado sobre la calle Suipacha, en el barrio porteño de Retiro, donde residía el actor. Aunque ambas incluyeron voluntariamente a su hermana mayor en la declaratoria de herederos, el conflicto surgió por las diferencias respecto al patrimonio informado.

La hija mayor de Brandoni asegura que la herencia sería mucho más amplia y pidió al juez que se investigue la existencia de otros bienes. Informes indican un conflicto entre las hijas de Brandoni y Adriana, reportado como una "interna". Saula, compañera del actor, desmintió peleas severas indicando que la familia está en duelo y que los informes son exageraciones, por ende la situación legal sigue en curso para determinar la totalidad del patrimonio.

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La mujer manifestó una fuerte desconfianza respecto del manejo de la sucesión y realizó varios pedidos ante el juez:

Medidas de resguardo para evitar movimientos o retiros de bienes.

para evitar movimientos o retiros de bienes. Informes bancarios sobre posibles operaciones realizadas tras la muerte del actor.

sobre posibles operaciones realizadas tras la muerte del actor. Acceso a información sobre las cajas de seguridad.

sobre las cajas de seguridad. Ser designada como administradora de la herencia.

Entre los activos que mencionó en su presentación judicial aparecen:

Un segundo departamento en la calle Libertad , también en Retiro.

, también en Retiro. Un vehículo de alta gama , específicamente un Toyota Corolla.

, específicamente un Toyota Corolla. Dos cajas de seguridad: una bancaria y otra ubicada en el domicilio del actor.

La Justicia ahora deberá determinar si efectivamente existen bienes omitidos y si hubo o no movimientos posteriores al fallecimiento del actor