Su padre jugó en Boca, es argentino y estuvo en el partido inaugural del Mundial 2026: quién es Es hijo de un ex campeón de Libertadores con Boca, nació en Argentina y está disputando la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Es hijo de un ex Boca y juega el Mundial 2026. Redes Sociales

Nació en Argentina, pero representa a México tras haberse criado y formado futbolísticamente en ese país.

Es hijo de Christian Giménez, quien jugó en Boca Juniors durante una de las etapas más exitosas del club.

El delantero integró la convocatoria mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026, aunque no sumó minutos ante Sudáfrica.

Actualmente juega en el AC Milan y busca ganarse un lugar en la delantera del Tri de cara al resto de la Copa del Mundo. Santiago Giménez es un delantero nacido en Argentina pero que representa a la Selección mexicana. Vivió los primeros 3 años de su vida en nuestro país y luego emigró a la nación azteca debido a que su padre, Christian, ex futbolista profesional, se fue a jugar la Liga de México.

Christian, apodado el Chaco, inició su carrera en clubes de aquella provincia y de joven dio el salto a Boca Juniors. Allí le tocó vivir una de las etapas más gloriosas de la institución bajo las órdenes de Carlos Bianchi. Jugó entre 1998 y 2002 y salió campeón de tres torneos locales y dos Copas Libertadores. En total disputó 87 partidos y anotó 10 goles. Durante esta etapa tuvo a su primer hijo, hoy en el Mundial 2026.

Chaco Giménez Christian "Chaco" Giménez, papá de Santiago. TUDN Santiago nació en 2001 en Buenos Aires y al poco tiempo se fue a vivir al país norteamericano. Allí comenzó a jugar en las inferiores de Cruz Azul, club donde su padre es ídolo. Se formó futbolísticamente en México y por eso decidió representar al país que hoy lo tiene como parte de su plantel en la Copa del Mundo.

Quién es el jugador que estuvo en la inauguración del Mundial 2026 y que su padre jugó en Boca México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo disputado en el Estadio Azteca. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles para el Tri. Mientras tanto, el delantero Santiago Giménez vio la victoria de su equipo desde el banco y no sumó ningún minuto.

El Chaquito debutó en la Selección el 27 de octubre de 2021 en la derrota por 3 a 2 ante Ecuador en un amistoso internacional. Aquel día dio una asistencia para el primer tanto de México. Su debut goleador llegó en su segundo partido y fue en el empate 2-2 contra Chile en diciembre de ese año.