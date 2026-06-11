Un listado histórico con dos argentinos: los futbolistas que marcaron el primer gol en cada Mundial El grito sagrado que dio inicio a cada Copa del Mundo desde 1930 estuvo atravesado por distintas historias con batacazos, sorpresas y penales. Hoy arranca el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México-Sudáfrica en el Estadio Azteca, ¿quién se sumará a este listado? Por Pablo Daniel Olmedo Agregar C5N en









Los futbolistas que marcaron el primer gol en cada mundial.

El grito de gol es uno de los momentos más esperados en cada Copa del Mundo, pero el primero tiene una magia más especial ya que queda guardado en la historia. Desde 1930 hasta la actualidad pasaron 23 certámenes donde diversos futbolistas fueron protagonistas del hito. Dos argentinos, uno en contra y otro con polémica integran el listado que este jueves buscará tener uno más en el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026.

El 13 de julio de 1930, en la cancha de Pocitos de Montevideo, el futbolista francés Lucien Laurent marcó el primer gol de la historia de los mundiales, mientras Enner Valencia (Ecuador) fue el gran protagonista del duelo inaugural frente a Qatar en 2022 en la victoria por 2-0 en el estadio Al Bayt.

Cuatro años más tarde, en el Mundial 1934, Ernesto Belis fue el primer argentino que dejó su huella en un duelo inaugural: lo hizo a los tres minutos de comenzado el partido ante Suecia, que finalmente venció a la Albiceleste 3-2. En aquel torneo, la Selección acudió a Italia con jugadores amateurs porque los equipos se negaron a ceder a los profesionales.

primer gol en el mundial Lucien Laurent fue el delantero que marcó el primer gol en la historia de las Copas del Mundo. Por su parte, el gol más rápido de los partidos inaugurales de un mundial fue en el de Chile 1962, cuando al minuto 3 de comenzado el partido ante Bulgaria, Héctor Facundo marcó el único tanto del partido inaugural, arbitrado por el español Juan Gardeázabal. Curiosamente, se jugaron cuatro encuentros a la vez: en total se marcaron 10 goles aquel 30 de mayo.

En la Copa del Mundo de 1978, organizada en Argentina, el partido inaugural lo disputaron Alemania Federal y Polonia en el Estadio Monumental, pero terminó empatado en cero. Para tener al futbolista que convirtió el primer gol de la competencia hubo que esperar al duelo entre italianos y franceses, donde Bernard Lacombe protagonizó el grito inicial del certamen al convertir el 1 -0 en lo que fuera luego la derrota por 1-2.

El Camp Nou fue el escenario donde Bélgica sorprendió a los dirigidos por César Luis Menotti en el Mundial de España, donde los europeos, con gol del delantero Erwin Vandenbergh vulneró a Argentina, vigente campeona. argentina nigeria Sorpresa: Francois Oman-Biyik marcó el 1-0 de Camerún sobre Argentina en el primer partido del Mundial de 1990. Una de las grandes sorpresas en la historia de los Mundiales ocurrió en Italia 1990 cuando Camerún se impuso a Argentina con un gol de cabeza de Francois Oman Biyik al minuto 67. Ya en la era moderna, hubo tiempo para goles de Philipp Lahm en Alemania 2006, Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica 2010), el defensor Marcelo, que marcó un gol en contra de su propio arco en el partido inaugural de Brasil 2014 frente a Croacia. En Rusia 2018, el primer gol lo convirtió el futbolista local Yuri Gazinskyi, al minuto 12, en el partido que Rusia venció 5-0 a Arabia Saudita. Uno por uno, todos los futbolistas que marcaron el primer gol en cada Mundial 1930 (Uruguay): Lucien Laurent (Francia)





Lucien Laurent (Francia) 1934 (Italia): Ernesto Belis (Argentina)





1938 (Francia): Josef Gauchel (Alemania)





Josef Gauchel (Alemania) 1950 (Brasil): Ademir de Menezes (Brasil)





Ademir de Menezes (Brasil) 1954 (Suiza): Miloš Milutinovi (Yugoslavia)





Miloš Milutinovi (Yugoslavia) 1958 (Suecia): Agne Simonsson (Suecia)





Agne Simonsson (Suecia) 1962 (Chile): Héctor Facundo (Argentina)





1966 (Inglaterra): Pelé (Brasil)





Pelé (Brasil) 1970 (México): Dinko Dermendzhiev (Bulgaria)





Dinko Dermendzhiev (Bulgaria) 1974 (Alemania): Paul Breitner (Alemania Federal)





Paul Breitner (Alemania Federal) 1978 (Argentina): Bernard Lacombe (Francia)





Bernard Lacombe (Francia) 1982 (España): Erwin Vandenbergh (Bélgica)





Erwin Vandenbergh (Bélgica) 1986 (México): Alessandro Altobelli (Italia)





Alessandro Altobelli (Italia) 1990 (Italia): François Omam-Biyik (Camerún)





1994 (EE.UU.): Jürgen Klinsmann (Alemania)





Jürgen Klinsmann (Alemania) 1998 (Francia): César Sampaio (Brasil)





César Sampaio (Brasil) 2002 (Corea/Japón): Papa Bouba Diop (Senegal)





Papa Bouba Diop (Senegal) 2006 (Alemania): Philipp Lahm (Alemania)





Philipp Lahm (Alemania) 2010 (Sudáfrica): Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica)





Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica) 2014 (Brasil): Marcelo (Brasil - autogol) / Neymar (Brasil - primer gol a favor)





Marcelo (Brasil - autogol) / Neymar (Brasil - primer gol a favor) 2018 (Rusia): Iury Gazinsky (Rusia)





Iury Gazinsky (Rusia) 2022 (Qatar): Enner Valencia (Ecuador)