El peor arranque: Inglaterra denuncia el robo de botines diseñados para el Mundial 2026

Varios paquetes con material de entrenamiento desaparecieron entre la salida desde West Palm Beach y la llegada a Kansas City, donde el equipo tiene su concentración. Faltaron pelotas, calzado, dispositivos de análisis de rendimiento y material técnico de uso diario.

Harry Kane, uno de los damnificados por el robo a la delegación de Inglaterra en el Mundial 2026.

Antes de su primer partido, la selección de Inglaterra ya tuvo un pésimo comienzo de Mundial 2026. El equipo denunció el robo de parte de su equipamiento, incluidos botines diseñados específicamente para el torneo , durante el traslado desde Florida hasta Kansas City. El incidente ocurre a pocos días del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel, ante Croacia por el Grupo L el próximo miércoles 17 de junio.

La Selección se prepara para el debut con Argelia: Dibu Martínez entrena con normalidad

Según información publicada por el diario británico Daily Mail, varios paquetes con material de entrenamiento desaparecieron entre la salida desde West Palm Beach y la llegada a la Soccer Village de Kansas City , el búnker inglés durante la fase de grupos Entre los objetos sustraídos figuran los botines de Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon , así como pelotas oficiales, dispositivos de análisis de rendimiento y material técnico de uso diario.

La delegación inglesa detectó la falta del equipamiento apenas arribó a la sede. Algunos jugadores solo contaban con los botines que llevaban puestos durante el traslado, mientras que el resto del calzado, hecho a medida para la competición, no llegó a su destino. Además, se reportó la desaparición de buena parte de las pelotas de entrenamiento .

La policía de Kansas City confirmó la detención de dos sospechosos vinculados al robo . Las investigaciones continúan para recuperar el material y esclarecer los hechos. La Federación Inglesa mantiene la coordinación con las autoridades locales y con la organización del torneo para reforzar la protección de sus pertenencias.

Antes del robo, Inglaterra ya había tenido una preparación accidentada: un tiroteo cerca de su centro de entrenamiento en Florida y un terremoto en los Cayos pusieron en alerta al grupo. En tanto, Irán, Senegal y Uzbekistán también se quejaron por los demoras y controles rigurosos en los aeropuertos estadounidenses.

Claudia Villafañe muestra una reliquia de Diego Maradona: ¿Cábala para el Mundial 2026?

Claudia Villafañe recordó una anécdota de Diego Maradona horas antes del inicio del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, Canadá y México. "Una reliquia", reflexionó.

La exmujer del Diez mostró la camiseta que usó el Diez en la Copa Mundial de 1986 en el Estadio Azteca: “No sé si habrán hecho algún homenaje allá, pero nosotros se lo hacemos acá para que esté y nos traiga mucha suerte para este mundial".

El gesto causó emoción en todo el piso, incluso uno de los camarógrafos terminó llorando, mientras la empresaria detalló que esta camiseta es una de las cábalas para los eventos mundiales en donde compite el seleccionado de Argentina.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona estuvo como invitada en el programa de Jimena Monteverde, La cocina rebelde, en El Trece. "Chicos, Claudia trajo algo que va a emocionar a todos. Tiene algo que es una reliquia, que es para un museo”, anticipó la cocinera.

Villafañe dio el contexto en que el ídolo de fútbol usó la casaca: Maradona levantó la copa el 29 de junio de 1986, por lo que este 2026 se cumplen 40 años.