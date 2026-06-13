13 de junio de 2026 Inicio
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"No estamos jugando a la Play Station": se filtró el fuerte mensaje de un arquero de selección a sus compañeros

Más allá de las muestras de frustración, la actitud del capitán fue interpretada como una señal de liderazgo dentro del plantel.

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La caída generó autocrítica en el plantel y preocupación por el rendimiento del equipo de cara a los próximos compromisos.

La caída generó autocrítica en el plantel y preocupación por el rendimiento del equipo de cara a los próximos compromisos.

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  • Perú cerró su gira por Norteamérica con una dura derrota ante España en Puebla, tras quedar 2-0 abajo antes de la media hora de juego.
  • La superioridad española dejó en evidencia problemas defensivos y falta de reacción en la ‘bicolor’.
  • En pleno partido, Pedro Gallese lanzó un fuerte reto a sus compañeros para exigir mayor concentración e intensidad.
  • La caída generó autocrítica en el plantel y preocupación por el rendimiento del equipo de cara a los próximos compromisos.

La selección peruana finalizó su gira de junio por Norteamérica con una dolorosa derrota frente a la selección de España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, un encuentro que rápidamente se inclinó a favor del conjunto europeo. La ‘Furia Roja’ impuso condiciones desde el inicio y logró tomar una ventaja de dos goles antes de la media hora de juego, dejando a la ‘bicolor’ en una situación muy complicada y generando visibles muestras de frustración entre los futbolistas peruanos.

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El desarrollo del partido evidenció las dificultades del equipo dirigido por Mano Menezes para contener el ritmo y la intensidad del rival. En ese contexto, el arquero y referente del plantel, Pedro Gallese, asumió un rol protagónico dentro del campo, reclamando mayor concentración y orden a sus compañeros mientras intentaba reorganizar la defensa ante el constante avance español.

pedro gallese
La caída generó autocrítica en el plantel y preocupación por el rendimiento del equipo de cara a los próximos compromisos.

La caída generó autocrítica en el plantel y preocupación por el rendimiento del equipo de cara a los próximos compromisos.

Más allá del resultado, el encuentro dejó sensaciones preocupantes en el entorno de la selección peruana. La derrota abrió interrogantes sobre el rendimiento colectivo y provocó una fuerte autocrítica tanto dentro del vestuario como entre los aficionados, que esperan una reacción del equipo en los próximos compromisos internacionales.

Cómo fue la fuerte frase que lanzó Pedro Gallese a sus compañeros y se filtró a la prensa

La derrota de la selección peruana ante España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla dejó secuelas más allá del resultado y expuso el malestar que se vivió dentro del campo de juego. Con la ‘bicolor’ abajo en el marcador desde los primeros minutos y sin respuestas ante el dominio español, el arquero y capitán Pedro Gallese protagonizó un fuerte llamado de atención dirigido a sus compañeros, buscando revertir la complicada situación que atravesaba el equipo.

pedro gallese
En pleno partido, Pedro Gallese lanzó un fuerte reto a sus compañeros para exigir mayor concentración e intensidad.

En pleno partido, Pedro Gallese lanzó un fuerte reto a sus compañeros para exigir mayor concentración e intensidad.

La frustración acumulada por los errores defensivos y la superioridad mostrada por la ‘Furia Roja’ derivó en un reclamo enérgico del guardameta, quien exigió mayor compromiso e intensidad durante el encuentro. Sus palabras reflejaron la impotencia de un referente que intentaba mantener al grupo enfocado en medio de un contexto adverso, marcado por el nerviosismo y la falta de reacción colectiva.

El episodio generó repercusión tras el partido y abrió un debate sobre el momento que atraviesa el conjunto dirigido por Mano Menezes. Mientras algunos interpretaron la actitud de Gallese como una muestra de liderazgo necesaria para despertar al equipo, otros la consideraron una señal del desgaste que existe dentro del plantel. Lo cierto es que la caída ante España dejó varias preocupaciones sobre la mesa y obligará a la selección peruana a realizar una profunda autocrítica de cara a los próximos desafíos.

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