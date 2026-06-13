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13 de junio de 2026 Inicio

La primera gran polémica del Mundial 2026: qué pasó en el partido entre Qatar y Suiza

En el segundo partido del Grupo B, en San Francisco, se produjo la primera controversia mundialista: el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró un penal a favor de los suizos, tras una jugada previa donde hubo un claro offside. ¿Y el VAR?

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Breel Embolo

Breel Embolo, el autor del gol de penal de Suiza.

El choque entre Qatar y Suiza por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, San Francisco, trajo la primera gran polémica mundialista de este torneo: el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal en favor de los suizos, sin chequear que en la jugada previa hubo un claro offside del volante Remo Freuler. ¿Y el VAR?

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Todo sucedió a los 13' del primer tiempo, a partir de una pelota aérea enviada desde la derecha por parte de los helvéticos. Envalentonados por un trámite que les era favorable, los europeos fueron en busca del primer gol a través del volante Denis Zakaria: el jugador del Mónaco metió un centro preciso para que la bajara en el área el delantero Breel Embolo, con una asistencia que trajo polémica.

En el momento del cabezazo, el volante Remo Freuler se encontraba milimétricamente adelantado. Sin embargo, la jugada siguió y el arquero qatarí Mahmoud Abunada le cometió penal en una salida fallida. El VAR, a cargo de Caleb Wales, nacido en Trinidad y Tobago, revisó la jugada y convalidó la decisión del juez principal.

offside suiza qatar

El encargado de patear la pena máxima desde los doce pasos fue Embolo, jugador del Rennes de Francia, quien marcó el primer gol de penal del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, Suiza puso en cifras lo que insinuaba en el juego: predominio en las dos áreas y plena posesión del balón.

Cabe recordar que el Grupo B fue inaugurado este viernes con el empate entre Canadá, dueño de casa, y Bosnia y Herzegovina por 1-1 con goles de Jovo Lukic y Cyle Larin en el estadio BMO Field de Toronto.

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