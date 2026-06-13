Qué selección de Asia llegó más lejos en la Copa del Mundo y quiénes buscarán la gloria en el Mundial 2026 Conocé los mejores resultados de los países asiáticos en la historia de los Mundiales. Por Agregar C5N en









La selección asiática con mejor actuación en una Copa del Mundo. FIFA

Corea del Sur posee la mejor actuación de una selección asiática en los Mundiales tras alcanzar las semifinales y terminar cuarta en 2002.

El conjunto surcoreano logró ese histórico resultado jugando como anfitrión junto a Japón y eliminando a Italia y España.

Otras selecciones del continente también dejaron su huella al alcanzar los cuartos de final y los octavos en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Nueve selecciones representan a Asia en el Mundial 2026 y buscarán superar las mejores marcas del continente en la competencia. Corea del Sur es el país que más alto dejó al continente asíatico en la historia de los Mundiales. Es la Selección de Asia con más participaciones en la competencia, pero no fue hasta la edición de 2002, disputada tanto en su país como en Japón, que logró dejar una huella.

Jugó su primera Copa del Mundo en 1954 y recién volvió a disputarla en 1986. A partir de ahí estuvo presente en todas las ediciones que se disputaron hasta la actualidad. Pese a clasificar habitualmente, sus participaciones eran muy flojas. No consiguió victorias en sus primeros 5 Mundiales y recién tuvo que esperar hasta 2002 para poder lograrlo.

Corea vs Italia 2002 Corea y su histórico triunfo ante Italia en octavos del Mundial 2002. FIFA Esa Copa del Mundo celebrada en Corea del Sur y Japón fue la mejor para esta Selección en su historia. Arrancó con el tan ansiado triunfo ante Polonia en la primera jornada. Luego empató frente a Estados Unidos y ganó el último duelo contra Portugal, clasificándose como primera en el grupo. Se impuso 2-1 a Italia en tiempo suplementario por los octavos de final y a España por penales en cuartos, en dos partidos repletos de polémicas a favor del local. Los coreanos cayeron ante Alemania en semifinales y finalizaron el certamen en el cuarto lugar, concretando así la mejor participación de un país asiático en los Mundiales.

Cuáles son las selecciones asiáticas que más lejos llegaron en los Mundiales Corea del Norte en 1966 fue la primera en llegar a unos cuartos de final de una Copa del Mundo. Hizo historia al pasar la fase de grupos con un triunfo en la última jornada ante Italia y llegó a estar entre los mejores 8 del torneo. En cuartos cayó contra Portugal en un partido que fue ganando 3-0 y terminó perdiendo 5-3.

Una potencia continental como Japón nunca pudo pasar más allá de los octavos de final, instancia a la que llegó en 2002 y repitió en los últimos dos Mundiales de forma consecutiva. Por su parte, Arabia Saudita llegó a octavos en su primera participación en la edición de Estados Unidos 1994.

Japon Alemania Mundial Qatar 2022 Japón venció a España y Alemania en Qatar 2022 y clasificó a octavos de final. FIFA Para este Mundial son 9 los países que representan al continente asiático y buscarán superar las marcas establecidas. Corea del Sur ya arrancó con el pie derecho al vencer 2-1 a Chequia en el segundo partido de la competencia. Los otros participantes son: Japón, Arabia Saudita, Irán, Jordania, Uzbekistán, Qatar, Irak y Australia, que es de Oceanía pero hace años que compite en Asia.