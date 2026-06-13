En Vivo
13 de junio de 2026 Inicio

Un viejo conocido de la Selección argentina: la FIFA designó el árbitro para el debut contra Argelia en el Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni comienzan la defensa del título logrado en Qatar frente al conjunto africano, este martes a las 22 en Kansas.

Por
Argentina tiene juez designado para el debut mundialista.

Argentina tiene juez designado para el debut mundialista.

Redes sociales

La cuenta regresiva llega a su fin. Mientras la Selección argentina ultima detalles para su debut del próximo martes ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J, la FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales y confirmó una noticia que dibuja una sonrisa en los hinchas albicelestes: Szymon Marciniak será el juez principal en el estadio de los Kansas City Chiefs.

Debuta Brasil en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Brasil debuta contra Marruecos en el tercer día de competencia

Un árbitro con mística mundialista

El nombre del juez polaco está grabado a fuego en las páginas más doradas del fútbol argentino. Marciniak fue, ni más ni menos, el encargado de impartir justicia en la histórica final de Qatar 2022 contra Francia en Lusail, aquella tarde inolvidable del 18 de diciembre que terminó con la tercera estrella en el pecho.

Selección argentina campeón Mundial Qatar 2022
Marciniak fue el &aacute;rbitro en la final que consagr&oacute; a Argentina en Qatar.

Marciniak fue el árbitro en la final que consagró a Argentina en Qatar.

Pero su historial con la Scaloneta no se reduce solo a la final. En ese mismo Mundial, controló el ajustado triunfo 2-1 ante Australia en los octavos de final.

El único antecedente agridulce bajo su silbato se remonta a Rusia 2018, cuando dirigió el empate 1-1 frente a Islandia en el debut de aquella cita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2065790037929918758&partner=&hide_thread=false

Argentina vs. Argelia: el cuerpo arbitral completo

Para este estreno en Estados Unidos, el juez polaco no estará solo y contará con un equipo de trabajo mixto entre europeos y oceánicos:

  • Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia)

  • Asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

  • Asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

  • Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Australia)

  • Árbitro de reserva: Isaac Trevis (Australia)

Cuándo juega Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

El duelo entre Selección argentina y Argelia se jugará el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos

El partido ante los norteafricanos, con árbitros a definir, será una prueba inicial para el campeón vigente, que buscará comenzar con el pie derecho en un torneo marcado por la renovación del formato y la presencia de 48 selecciones participantes. Argentina llega como una de las grandes candidatas y tendrá como objetivo avanzar en una zona que también incluye a Austria y Jordania.

Después del estreno frente al conjunto africano, Argentina continuará su participación en la fase de grupos contra los europeos el lunes 22 de junio a las 14, en Dallas, y cerrará esta etapa ante el combinado asiático de Medio Oriente el sábado 27 de junio a las 23, también en territorio estadounidense. Estos tres partidos serán claves para definir su posición dentro del Grupo J y su futuro en la competencia.

Cómo ver a Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026 por TV y streaming

El partido entre Argentina y Argelia del Mundial 2026 podrá verse en el país mediante diferentes alternativas de televisión y streaming. Las transmisiones estarán disponibles a través de señales abiertas y plataformas deportivas, permitiendo que los fanáticos sigan el debut de la Scaloneta desde distintos dispositivos.

Además, Telefe contará con partidos del Mundial y ofrecerá cobertura mediante su servicio de streaming.

Para quienes tengan servicios de televisión paga, también estarán disponibles señales deportivas como TyC Sports y DSports, con diferentes coberturas del torneo. Las plataformas digitales asociadas, como TyC Sports Play, DGO, Mi Telefe y otras opciones de streaming, permitirán acceder a la transmisión online según el servicio contratado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rafinha y Achraf Hakimi, referentes de Brasil y Marruecos.

Promesa de partidazo: Brasil contra Marruecos en Nueva York

Mundial 2026: Australia y Turquía debutan en el grupo D. 

Australia vs. Turquía, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Gustavo Alfaro, en el centro de las críticas (y los memes) por la derrota ante Estados Unidos

Mundial 2026: los mejores memes tras la goleada que sufrió Paraguay contra EEUU

El elenco escocés enfrenta al caribeño.

Dos que vuelven al Mundial: Escocia y Haití inician su camino

Qatar y Suiza abren el grupo B

Qatar y Suiza cierran la primera fecha del grupo B

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

últimas noticias

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, intervino en las negociaciones entre EEUU e Irán. 

Guerra entre EEUU e Irán: Pakistán aseguró que "en las próximas 24 horas" se firmaría la paz

Hace 11 minutos
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, voto a voto en Perú. 

Balotaje en Perú: la Junta Electoral desestimó el pedido de Sánchez de anular miles de mesas

Hace 48 minutos
Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 1 hora
AMMAR presentó un informe histórico en Diputados y exigió derechos laborales plenos.

AMMAR, en el Congreso: "Trabajes en la calle o en OnlyFans, tenés que tener derechos"

Hace 2 horas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de junio

Hace 2 horas