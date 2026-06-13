Un viejo conocido de la Selección argentina: la FIFA designó el árbitro para el debut contra Argelia en el Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni comienzan la defensa del título logrado en Qatar frente al conjunto africano, este martes a las 22 en Kansas.

La cuenta regresiva llega a su fin. Mientras la Selección argentina ultima detalles para su debut del próximo martes ante Argelia , por la primera fecha del Grupo J, la FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales y confirmó una noticia que dibuja una sonrisa en los hinchas albicelestes: Szymon Marciniak será el juez principal en el estadio de los Kansas City Chiefs.

El nombre del juez polaco está grabado a fuego en las páginas más doradas del fútbol argentino. Marciniak fue, ni más ni menos, el encargado de impartir justicia en la histórica final de Qatar 2022 contra Francia en Lusail , aquella tarde inolvidable del 18 de diciembre que terminó con la tercera estrella en el pecho.

Pero su historial con la Scaloneta no se reduce solo a la final. En ese mismo Mundial, controló el ajustado triunfo 2-1 ante Australia en los octavos de final.

El único antecedente agridulce bajo su silbato se remonta a Rusia 2018, cuando dirigió el empate 1-1 frente a Islandia en el debut de aquella cita.

Para este estreno en Estados Unidos, el juez polaco no estará solo y contará con un equipo de trabajo mixto entre europeos y oceánicos:

Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia)

Asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Australia)

Árbitro de reserva: Isaac Trevis (Australia)

Cuándo juega Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

El duelo entre Selección argentina y Argelia se jugará el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos

El partido ante los norteafricanos, con árbitros a definir, será una prueba inicial para el campeón vigente, que buscará comenzar con el pie derecho en un torneo marcado por la renovación del formato y la presencia de 48 selecciones participantes. Argentina llega como una de las grandes candidatas y tendrá como objetivo avanzar en una zona que también incluye a Austria y Jordania.

Después del estreno frente al conjunto africano, Argentina continuará su participación en la fase de grupos contra los europeos el lunes 22 de junio a las 14, en Dallas, y cerrará esta etapa ante el combinado asiático de Medio Oriente el sábado 27 de junio a las 23, también en territorio estadounidense. Estos tres partidos serán claves para definir su posición dentro del Grupo J y su futuro en la competencia.

Cómo ver a Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026 por TV y streaming

El partido entre Argentina y Argelia del Mundial 2026 podrá verse en el país mediante diferentes alternativas de televisión y streaming. Las transmisiones estarán disponibles a través de señales abiertas y plataformas deportivas, permitiendo que los fanáticos sigan el debut de la Scaloneta desde distintos dispositivos.

Además, Telefe contará con partidos del Mundial y ofrecerá cobertura mediante su servicio de streaming.

Para quienes tengan servicios de televisión paga, también estarán disponibles señales deportivas como TyC Sports y DSports, con diferentes coberturas del torneo. Las plataformas digitales asociadas, como TyC Sports Play, DGO, Mi Telefe y otras opciones de streaming, permitirán acceder a la transmisión online según el servicio contratado.