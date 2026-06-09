¿Seguirá en el fútbol argentino? Di María no renovó su contrato con Rosario Central y hay incertidumbre por su futuro

La indefinición contractual del rosarino mantiene en alarma al club, mientras se evalúan factores deportivos, familiares, físicos y económicos que condicionarán la decisión sobre su continuidad.

El "Fideo" no define su futuro y crece la preocupación en Rosario acerca de su continuidad.

Ángel Di María , uno de los grandes nombres del fútbol argentino y símbolo de la Selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América , aún no renovó su contrato con Rosario Central . A pocos días de la finalización del vínculo, la continuidad del rosarino todavía no está confirmada y crecen las dudas sobre el próximo capítulo de su carrera.

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El regreso de " Fideo" al club donde nació futbolísticamente fue uno de los acontecimientos más importantes del deporte nacional. La vuelta de un campeón del mundo a Arroyito generó una enorme expectativa entre los hinchas del Canalla , pero la falta de una firma mantiene abierta una historia que parecía tener un desenlace asegurado .

El contrato que unía a Ángel Di María con Rosario Central tendría como fecha de finalización el 30 de junio de 2026 , y aunque existiría una opción para extender el vínculo, las conversaciones no llegaron todavía a un acuerdo definitivo . La dirigencia y el entorno del jugador continúan evaluando alternativas mientras el mercado observa cada movimiento.

La incertidumbre aparece en una etapa especial de la carrera del extremo de 38 años , quien ya conquistó todo en Europa y con la camiseta argentina. La decisión final dependerá de distintos factores: el proyecto deportivo, las cuestiones familiares, el desgaste físico y las ganas del propio futbolista de continuar compitiendo al máximo nivel .

El vínculo que Ángel Di María firmó el año pasado con el "Canalla" vencería a fin de este mes.

Los números de Ángel Di María en su regreso a Rosario Central

El retorno de Ángel Di María a Rosario Central estuvo marcado por el impacto inmediato de su jerarquía. Después de una extensa trayectoria en clubes europeos como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Benfica, el atacante volvió al fútbol argentino para cumplir uno de sus grandes sueños: defender nuevamente la camiseta que lo vio nacer.

Durante la temporada 2025/26, Di María fue una pieza importante del equipo rosarino y aportó su experiencia en partidos decisivos. Según los registros disponibles, disputó 21 encuentros, convirtió 7 goles y entregó 4 asistencias, números que reflejan su influencia dentro del plantel dirigido en la competencia local e internacional.

Más allá de las estadísticas, el aporte del campeón del mundo también se midió en liderazgo, generación de juego y presencia ofensiva. Su capacidad para lanzar pases profundos, ejecutar tiros libres y resolver situaciones individuales mantuvo vigente la imagen de un futbolista diferente dentro del campeonato argentino.