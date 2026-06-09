¿Seguirá en el fútbol argentino? Di María no renovó su contrato con Rosario Central y hay incertidumbre por su futuro

Ángel Di María, uno de los grandes nombres del fútbol argentino y símbolo de la Selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América, aún no renovó su contrato con Rosario Central. A pocos días de la finalización del vínculo, la continuidad del rosarino todavía no está confirmada y crecen las dudas sobre el próximo capítulo de su carrera.
El regreso de "Fideo" al club donde nació futbolísticamente fue uno de los acontecimientos más importantes del deporte nacional. La vuelta de un campeón del mundo a Arroyito generó una enorme expectativa entre los hinchas del Canalla, pero la falta de una firma mantiene abierta una historia que parecía tener un desenlace asegurado.
El contrato que unía a Ángel Di María con Rosario Central tendría como fecha de finalización el 30 de junio de 2026, y aunque existiría una opción para extender el vínculo, las conversaciones no llegaron todavía a un acuerdo definitivo. La dirigencia y el entorno del jugador continúan evaluando alternativas mientras el mercado observa cada movimiento.
La incertidumbre aparece en una etapa especial de la carrera del extremo de 38 años, quien ya conquistó todo en Europa y con la camiseta argentina. La decisión final dependerá de distintos factores: el proyecto deportivo, las cuestiones familiares, el desgaste físico y las ganas del propio futbolista de continuar compitiendo al máximo nivel.
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El vínculo que Ángel Di María firmó el año pasado con el "Canalla" vencería a fin de este mes.
Los números de Ángel Di María en su regreso a Rosario Central
El retorno de Ángel Di María a Rosario Central estuvo marcado por el impacto inmediato de su jerarquía. Después de una extensa trayectoria en clubes europeos como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Benfica, el atacante volvió al fútbol argentino para cumplir uno de sus grandes sueños: defender nuevamente la camiseta que lo vio nacer.
Durante la temporada 2025/26, Di María fue una pieza importante del equipo rosarino y aportó su experiencia en partidos decisivos. Según los registros disponibles, disputó 21 encuentros, convirtió 7 goles y entregó 4 asistencias, números que reflejan su influencia dentro del plantel dirigido en la competencia local e internacional.
Más allá de las estadísticas, el aporte del campeón del mundo también se midió en liderazgo, generación de juego y presencia ofensiva. Su capacidad para lanzar pases profundos, ejecutar tiros libres y resolver situaciones individuales mantuvo vigente la imagen de un futbolista diferente dentro del campeonato argentino.