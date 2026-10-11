"¿Qué se ha creído?, el Barsa está por encima de los nombres", un expresidente del Barcelona soltó una dura crítica a Lionel Messi Joan Gaspart, quien fichó al astro del fútbol con 13 años, le reclamó un partido de despedida en el club catalán, pero condicionó su presencia. "Que vaya con cuidado", advirtió. Por Agregar C5N en









Joan Gaspart, presidente del Barcelona entre 2000 y 2003.

Joan Gaspart, presidente del Barcelona entre 2000 y 2003, se mostró molesto con Lionel Messi y le reclamó un partido de despedida con el club catalán, pero condicionó su presencia. "Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona", deslizó quien fichó al astro del fútbol a los 13 años.

El expresidente del Barcelona reconoció a Messi como "el mejor del mundo", pero remarcó que en parte se lo debe a la institución catalana, donde jugó por 17 años. "Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se puede olvidar", advirtió Gaspart en el podcast soloparaculestv.

Lionel Messi en el Barcelona. "Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que me diga el Barça para despedirse de la afición", sentenció el extitular del club catalán y demandó: "Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça".

Gaspart se refiere al presidente Joan Laporta, con quien Messi quedó distanciado tras haberlo respaldado en la campaña que lo devolvió a la presidencia. Luego el dirigente declinó la renovación del contrato cuando estaba acordada y el futbolista había viajado a España para firmarla. En ese entonces, Laporta alegó conflictos con el Fair Play financiero.

Por qué Joan Gaspart condicionó su presencia en el partido de despedida de Lionel Messi Para el expresidente del Barcelona la leyenda del fútbol "no tiene por qué" supeditar su partido de despedida en el club a la presencia del titular actual. "Laporta es el presidente, y viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje", planteó Gaspart y reiteró: "Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera, no. Si no fuera, yo no voy a ese día del homenaje".

El entrevistador lo interrumpió para repreguntarle y precisar su postura y empresario hotelero retrucó: "¿Quién se ha creído? Un momento, por favor". Lionel Messi con Joan Laporta.