En un comunicado que lleva la firma del canciller británico, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, solicitaron a la Argentina que frene las presiones económicas y repete la autodeterminación de los isleños.

Tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho al Mar , que rechazó por 18 votos contra tres el pedido de Argentina para detener el desarrollo de Sea Lion en las Islas Malvinas, Reino Unido destacó la decisión.

"No es la última palabra": el Gobierno cuestionó el fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación en Malvinas

A través de un comunicado conjunto difundido en el portal oficial británico, el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves , calificaron la resolución como una "reivindicación" de la estrategia legal de Londres y aprovecharon el dictamen para ratificar su postura sobre la soberanía del archipiélago y reclamar el levantamiento de las restricciones económicas argentinas.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado constituye una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido ", señalaron los funcionarios en el documento.

En esta primera instancia del litigio internacional, el tribunal hizo lugar al argumento británico que sostiene que la Argentina no puede exigir el reconocimiento de derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber resuelto previamente la disputa de soberanía sobre las islas.

Asimismo, los magistrados desestimaron el planteo argentino respecto de la existencia de derechos marítimos superpuestos en las aguas circundantes, escenario bajo el cual Buenos Aires sostenía que debían aplicarse acuerdos provisionales bilaterales.

Con estos argumentos, el organismo determinó que no correspondía dictar medidas cautelares en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), lo que deja vía libre para que continúen las actividades vinculadas al yacimiento Sea Lion.

El comunicado completo del gobierno británico

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado constituye una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido.

Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento.

El Reino Unido no tiene ninguna duda respecto de su soberanía sobre las Islas Falkland, de su soberanía y derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes, ni del derecho a la libre determinación de los habitantes de las Islas Falkland.

Ahora instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a decidir su propio futuro y exhortamos al país a poner fin a sus medidas de presión económica más amplias contra las Islas Falkland", cerraron.

"No es la última palabra": el Gobierno cuestionó el fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación en Malvinas

El Gobierno cuestionó el fallo en contra de la Argentina dado a conocer este sábado por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) respecto a la explotación petrolera de Reino Unido en las Islas Malvinas bajo el proyecto Sea Lion. "Esta decisión no es la última palabra", señalaron en un comunicado donde valoraron que se "ha reconocido (en un voto unánime) la disputa de soberanía" con los británicos.

En el escrito dado a conocer por la Oficina del Presidente, se tomó distancia respecto del criterio procesal adoptado para rechazar las cautelares presentadas por Argentina. "No comparte, sin embargo, que por esa razón el Tribunal haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas", sostiene el texto oficial.

Además, remarcaron que la presentación ante el Tribunal buscaba resguardar los recursos naturales bajo el derecho internacional, sin que ello dependiera de un pronunciamiento previo sobre la soberanía. "La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", señalan, previo a agregar que "esta decisión no es la última palabra" y se anticipa que el Gobierno avanzará en la constitución del Tribunal Arbitral.

En materia local, desde Casa Rosada ratificaron que se seguirá actuando contra la exploración y explotación petrolera en las Islas Malvinas. Detallaron que el viernes se abrieron cinco expedientes sancionatorios por presuntas violaciones a las normas vigentes, con la advertencia de que "quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias".

En este marco, pidieron acelerar el debate parlamentario en el Congreso sobre el proyecto legislativo referido al tema: "Por eso, el Presidente Javier Milei le pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional".

"La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable", sostiene sobre el final el comunicado, que cierra reafirmando la posición histórica del Argentina sobre el archipiélago: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".