Kily González detalló la propuesta para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores y sorprendió a todos El entrenador de Inter Miami se refirió a la invitación del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para que el astro dispute el torneo por primera vez en su carrera. Por Agregar C5N en









Lionel Messi, figura de Inter Miami. Reuters

El entrenador de Inter Miami, Cristian González, se refirió a la invitación del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, para jugar la Copa Libertadores después de su despedida de la Selección argentina en el triunfo 3-0 sobre Benín en el Monumental.

González brindó una conferencia de prensa luego de la victoria 4-0 de las Garzas sobre DC United por la Major League Soccer (MLS) y mencionó la posibilidad de que el astro dispute la Copa Libertadores: "No me sorprende, lo sabía, tengo entendido que se está buscando esa posibilidad hace varios años. Nos encantaría, estaría buenísimo. Creo que lo entusiasma también a él, veremos el tema en lo protocolar si se puede hacer o no. Nosotros estamos preparados para lo que sea".

Lionel Messi, figura de Inter Miami. Instagram: /intermiamicf Los dichos del DT del conjunto estadounidense se produjeron después de que Domínguez le propusiera al rosarino disputar el torneo de clubes más importante de Sudamérica. "Creo que lo único que te falta es jugar la Copa Libertadores. Después, ¿qué más?", le dijo el dirigente al histórico delantero durante su despedida de la Selección argentina. El capitán respondió con una sonrisa cómplice, mientras su hijo Mateo observaba la escena con gesto serio.

Messi nunca disputó la Libertadores. Toda su carrera profesional transcurrió en Europa y, desde 2023, se encuentra en Inter Miami. Para cumplir ese desafío debería regresar al fútbol sudamericano y sumarse a un equipo que participe del torneo o que la Conmebol modifique el reglamento y permitir que las Garzas jueguen el campeonato.

Todos los títulos de Lionel Messi En total, Messi suma 48 títulos entre clubes y selecciones. La Copa Libertadores es uno de los pocos grandes trofeos que todavía no figuran en su palmarés. La propuesta de Domínguez ya quedó planteada. Ahora, la decisión es de Messi.