11 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Messi eligió a sus futuros "herederos": un juvenil de Boca está entre las diez grandes promesas

El capitán de Inter Miami se sumó al juego ofrecido por la marca deportiva que lo viste y armó la lista de los jugadores que podrían seguir sus pasos como figura indiscutida en el deporte.

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Entre los 10 jugadores como futuros herederos

Entre los 10 jugadores como futuros "herederos", Lionel Messi eligió al jugador de Boca, Tomás Aranda.

Después de su despedida con la Selección argentina, Lionel Messi volvió a Inter Miami y sigue más vigente que nunca. Sin embargo, eso no quita que esté preparando su terreno para dejar a un “heredero”. Es que, recientemente hizo un TOP 10 de las próximas grandes promesas a nivel mundial del fútbol y entre ellos figura un juvenil de Boca.

Con esta victoria, Inter Miami continúa segundo en la MLS con 49 puntos.
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En un juego con complicidad con la marca deportiva que lo viste desde hace años, armó una lista de los jugadores que ve con potencial en el deporte y mencionó a nada más ni nada menos que a Tomás Aranda. Así, bajo el lema Diez capítulos que reescriben el futuro del juego, el rosarino se encargó de “bendecir” a los futuros cracks que están dando sus primeros pasos no solo en las mejores ligas de Europa, sino de todo el mundo.

Seguramente el bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022 no solo eligió al mediocampista del Xeneize por lo que hace dentro del campo de juego, sino que también tuvo la oportunidad de verlo de cerca cuando Lionel Scaloni lo llevó a la gira de amistosos de la Selección argentina en la previa del Mundial 2026.

En la lista, la Pulga no solo escogió a deportistas del fútbol masculino, sino que también destacó a tres jugadoras de la actualidad: se trata de la delantera Chloe Sarwie, la mediocampista brasileña Giovanna Waksman y la defensora Lotta Wrede.

Uno por uno, quiénes son los 10 “herederos” que eligió Lionel Messi

  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt): la mediapunta e interior de 18 años se destaca por su frialdad para definir, su enorme calidad técnica para el último pase y un cambio de ritmo destructivo en el uno contra uno.
  • Gilberto Mora (Tijuana): el mediocampista de tan solo 16 años es una de las mayores promesas del fútbol mexicano, redefiniendo el juego por su compostura, lectura del ritmo del partido y exquisito control bajo presión.
  • Max Dowman (Arsenal): el volante ofensivo o extremo de 16 años es el jugador más joven en debutar en la Premier League.
  • Zavier Gozo (Real Salt Lake): centro delantero y extremo de 17 años se destaca por su velocidad al espacio, su potencia en el mano a mano y una voracidad goleadora implacable.
  • Jesús Rodríguez (Real Betis): extremo de 18 años tiene grandes desbordes por las bandas, se destaca por su capacidad de improvisación en espacios reducidos y una visión letal para asistir a los centrodelanteros.
  • Kees Smit (AZ Alkmaar): el volante mixto de 18 años tiene una visión periférica envidiable, distribución precisa de balón a larga distancia y enorme criterio táctico.
  • Chloe Sarwie (FC Nordsjælland): es una delantera versátil que se destacada por su explosividad en los primeros metros, olfato dentro del área y una capacidad notable para generarse sus propias situaciones de gol.
  • Giovanna Waksman (Santos): la mediocampista de creación de apenas 17 años es considerada una de las mayores promesas del fútbol sudamericano femenino por su fantasía con la pelota, su gambeta típicamente brasileña y su pegada a balón parado.
  • Lotta Wrede (Hamburger SV): puede jugar de defensora y mediocampista de contención. Entre sus grandes cualidades tiene una solidez física, un timing impecable para la recuperación de pelota y un liderazgo nato desde la zaga.

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