Lionel Messi eligió a sus futuros "herederos": un juvenil de Boca está entre las diez grandes promesas

Después de su despedida con la Selección argentina, Lionel Messi volvió a Inter Miami y sigue más vigente que nunca. Sin embargo, eso no quita que esté preparando su terreno para dejar a un “heredero”. Es que, recientemente hizo un TOP 10 de las próximas grandes promesas a nivel mundial del fútbol y entre ellos figura un juvenil de Boca.
En un juego con complicidad con la marca deportiva que lo viste desde hace años, armó una lista de los jugadores que ve con potencial en el deporte y mencionó a nada más ni nada menos que a Tomás Aranda. Así, bajo el lema Diez capítulos que reescriben el futuro del juego, el rosarino se encargó de “bendecir” a los futuros cracks que están dando sus primeros pasos no solo en las mejores ligas de Europa, sino de todo el mundo.
Seguramente el bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022 no solo eligió al mediocampista del Xeneize por lo que hace dentro del campo de juego, sino que también tuvo la oportunidad de verlo de cerca cuando Lionel Scaloni lo llevó a la gira de amistosos de la Selección argentina en la previa del Mundial 2026.
En la lista, la Pulga no solo escogió a deportistas del fútbol masculino, sino que también destacó a tres jugadoras de la actualidad: se trata de la delantera Chloe Sarwie, la mediocampista brasileña Giovanna Waksman y la defensora Lotta Wrede.