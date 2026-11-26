Si bien ya lo había adelantado durante su charla con Rio Ferdinad, el Apache anunció de manera oficial que la Pulga jugará en La Bombonera el próximo 20 de diciembre.

Lionel Messi fue anunciado de manera oficial en lo que será la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera el próximo 20 de diciembre. El propio Apache ratificó que la Pulga lo acompañará en su adiós definitivo del fútbol, a cinco años de su retiro.

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Si bien el delantero había adelantado que La Pulga y Juan Román Riquelme iba a ser parte del encuentro en diálogo con su amigo Río Ferdinad, ahora l a cuenta oficial que revela de a poco los jugadores confirmados dio a conocer el nombre del rosarino. Con una breve presentación donde destacó que “es el capitán que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024”, lo presentaron: “¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”.

“Volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache” , agregaron en referencia al actual jugador de Inter Miami y quien fue compañero de Carlitos cuando ambos vistieron la camiseta de la Selección Argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011.

Desde hace nos días, la organizadora del evento, empezó a dar a conocer todas las estrellas que integrarán los equipos de “Amigos de Tevez” vs. “Resto del mundo”, donde se destacan la presencia de Leandro Paredes, Gianluigi Buffon, Río Ferdinad, Martín Palermo y Sergio “El Kun” Agüero.

Además de ser un partido de fútbol, la despedida en La Bombonera contará con un show musical del que participarán La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

Además, en el evento que llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda”, también darán el presente dos grandes deportistas fanáticos de Boca, como el tenista Juan Martín Del Potro y el piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto.

El flyer oficial del partido despedida de Carlitos Tevez.

Despedida de Carlos Tevez: cuánto salen las entradas

Ya se pusieron a la venta de entradas para el partido despedida de Carlos Tevez que será el próximo 20 de diciembre en La Bombonera, a través de la cuenta oficial del evento y se divide en dos etapas diferenciadas por el medio de pago.

El miércoles 25 de noviembre, se realizó la preventa exclusiva BBVA Mastercard, que ya se encuentran agotadas. Mientras que, a partir del viernes 27, desde las 12.00, será el turno de la venta general, sujeta a disponibilidad de stock. Se acepta MODO y Mercado Pago con crédito, débito o dinero en cuenta, y mantiene las seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina a través de MODO sobre ticket y cargo por servicio.

En ambos casos, cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas y una vez confirmada la transacción, los tickets llegan dentro de las 24 horas a la aplicación oficial Adiós Apache.

Cuáles son los precios de las entradas