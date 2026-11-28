Por qué no juega Baltasar Rodríguez en Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 Baltasar Rodríguez es baja confirmada en Estudiantes para la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras en Montevideo. Por Agregar C5N en









Por qué no juega Baltasar Rodríguez en Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata afrontará este sábado 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras en Montevideo con una ausencia sensible en su mediocampo: Baltasar Rodríguez quedó descartado para el partido decisivo y no podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para integrar el equipo titular ni el banco de suplentes.

El motivo por el cual Baltasar Rodríguez no juega la final frente al conjunto brasileño es estrictamente disciplinario: el futbolista debe cumplir una fecha de suspensión arrastrada de la instancia anterior del certamen continental, lo que le impide estar a disposición en el encuentro cumbre de Montevideo.

Baltasar Rodríguez fue expulsado en la semifinal de la Copa Libertadores. La expulsión en semifinales y los posibles reemplazos de Baltasar Rodríguez en Estudiantes La baja del mediocampista obliga al entrenador del Pincha a reconfigurar la estructura del equipo para medirse ante Palmeiras, evaluando tanto un ajuste posicional como un cambio de sistema táctico: