Estudiantes de La Plata afrontará este sábado 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras en Montevideo con una ausencia sensible en su mediocampo: Baltasar Rodríguez quedó descartado para el partido decisivo y no podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para integrar el equipo titular ni el banco de suplentes.
El motivo por el cual Baltasar Rodríguez no juega la final frente al conjunto brasileño es estrictamente disciplinario: el futbolista debe cumplir una fecha de suspensión arrastrada de la instancia anterior del certamen continental, lo que le impide estar a disposición en el encuentro cumbre de Montevideo.
Baltasar Rodríguez fue expulsado en la semifinal de la Copa Libertadores.
La expulsión en semifinales y los posibles reemplazos de Baltasar Rodríguez en Estudiantes
La baja del mediocampista obliga al entrenador del Pincha a reconfigurar la estructura del equipo para medirse ante Palmeiras, evaluando tanto un ajuste posicional como un cambio de sistema táctico:
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El origen de la sanción: Baltasar Rodríguez vio la tarjeta roja en la serie de semifinales de la Copa Libertadores 2026, por lo que quedó automáticamente inhabilitado por la Conmebol para disputar la final única de este sábado.
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Cómo rearmar el mediocampo y la defensa: para cubrir su ausencia, el cuerpo técnico analiza sumar a Gastón Benedetti para plantar una línea de cinco defensores, o bien inclinarse por Edwuin Cetré, Eric Meza o Fabricio Pérez según la postura táctica que decida asumir desde el inicio.
La probable formación de Estudiantes de La Plata para la final de la Copa Libertadores
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.