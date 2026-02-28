28 de febrero de 2026 Inicio
Qué le ofrecerá River a Chacho Coudet para que reemplace a Marcelo Gallardo

El presidente Stefano Di Carlo, junto al manager Enzo Francescoli, mantendrán una reunión clave con el entrenador de Alavés y definir los detalles para su llegada, que está prevista para la próxima semana.

Coudet

Coudet, el elegido por el Millonario.

Villalva, del River campeón al presente en Boca Unidos.
El paradero de un ex River que sorprende: está jugando en Boca Unidos

El presidente Stefano Di Carlo, junto al manager deportivo Enzo Francescoli y al asesor Leonardo Ponzio, participarán del cónclave - de manera virtual - junto a Coudet y su representante Cristian Bragarnik, que en las últimas horas reconoció un primer contacto de la dirigencia del conjunto de Núñez, y fue quien pactó rápidamente el encuentro.

"Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida", reconoció Bragarnik el viernes en una entrevista por TyC Sports.

gallardo river banfield 1
Marcelo Gallardo y su último partido como DT de River: victoria 3-1 ante Banfield en el Monumental.

Marcelo Gallardo y su último partido como DT de River: victoria 3-1 ante Banfield en el Monumental.

De esta manera, en el encuentro de esta tarde River tiene previsto una jugosa oferta para Coudet: le ofrecerán ser el entrenador del plantel profesional del club por los próximos dos años.

Con detalles a definir, todos los caminos conducen a que actual DT del Celta sea el elegido para reemplazar al oriundo de Merlo y comenzar a escribir su propia historia en el banco de Núñez, que esta temporada lo tendrá afrontando el Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Cómo fue el paso de Chacho Coudet como jugador del Millonario

El paso de Coudet por River Plate se dividió en dos etapas fundamentales: la primera entre 1999 y 2002, y la segunda tras un breve paso por Europa, entre 2003 y 2004. Durante estos años, el mediocampista no solo se destacó por su despliegue por la banda derecha y su capacidad de centro, sino por ser el "alma" del vestuario.

Con 146 partidos jugados, 22 goles y cinco títulos locales bajo el brazo (Apertura 1999, Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004), Coudet se consolidó como una pieza clave en la historia ganadora del club. Sin embargo, también dejó una gran huella en aquel plantel por ser el gran bromista del grupo.

Una de las historias más recordadas ocurrió durante una concentración, cuando en un intento de revancha contra sus compañeros, que lo habían mojado con agua, terminó utilizando un matafuegos a modo de chiste. De forma accidental, afectó temporalmente la visión del delantero Esteban "Bichi" Fuertes.

