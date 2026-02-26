26 de febrero de 2026 Inicio
Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

En un Monumental colmado, los hinchas millonarios le dieron un caluroso recibimiento al DT en su último partido al frente del equipo.

Gallardo saluda a los hinchas.

Gallardo saluda a los hinchas.

Minutos antes del partido frente a Banfield, la hinchada de River dedicó una ovación ensordecedora para el director técnico Marcelo Gallardo, quien se despide del club este jueves, tras un nuevo ciclo al frente del Millonario.

El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.
En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

"Muñeeeeco... Muñeeeeco", cantaron sin parar los simpatizantes del club de Núñez desde las tribunas del Monumental. El DT se levantó del banco de suplentes y alzó sus brazos para agradecer y saludar a los hinchas por la demostración de cariño.

El lunes, a través de un sorpresivo video, Gallardo confirmó su alejamiento de River. El "Muñeco" decidió ponerle punto final a su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers.

El prematuro final deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados, un registro muy doloroso para la exitosa trayectoria del entrenador más ganador en la historia de la institución.

