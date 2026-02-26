Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River En un Monumental colmado, los hinchas millonarios le dieron un caluroso recibimiento al DT en su último partido al frente del equipo. Por + Seguir en







Gallardo saluda a los hinchas.

Minutos antes del partido frente a Banfield, la hinchada de River dedicó una ovación ensordecedora para el director técnico Marcelo Gallardo, quien se despide del club este jueves, tras un nuevo ciclo al frente del Millonario.

"Muñeeeeco... Muñeeeeco", cantaron sin parar los simpatizantes del club de Núñez desde las tribunas del Monumental. El DT se levantó del banco de suplentes y alzó sus brazos para agradecer y saludar a los hinchas por la demostración de cariño.

Embed Ufff la ovación al Muñeco Gallardo. Por favor me van a hacer emocionar

pic.twitter.com/7xfvOWshje — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) February 26, 2026 El lunes, a través de un sorpresivo video, Gallardo confirmó su alejamiento de River. El "Muñeco" decidió ponerle punto final a su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers.

El prematuro final deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados, un registro muy doloroso para la exitosa trayectoria del entrenador más ganador en la historia de la institución.