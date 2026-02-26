En una tarde de sensaciones encontradas en el Monumental tras el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, uno de los máximos ídolos de River, con la victoria por 3-1 sobre Banfield, el Muñeco se hizo presente en la sala de conferencia de prensa y brindó unas palabras de despedida ante los periodistas: "Uno nunca se va de River", expresó.
El director técnico fue ovacionado por todo el estadio, que le rindió homenaje desde los cuatro costados, y tras su último partido al mando del equipo profesional, el Muñeco se sinceró: "Simplemente quiero agradecerle a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil", precisó.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027199923075133607&partner=&hide_thread=false
Sin lugar a preguntas, pero con un sentido homenaje, Gallardo le dedicó unos minutos a los periodistas que lo esperaban tras el partido: "Gracias a ustedes por el respeto que me han tenido, la mayoría me acompañó durante estos dos ciclos en los que he estado como DT y también como jugador", continuó.
Dentro de un mensaje breve y cargado de emoción, la leyenda riverplatense también dejó lugar para el humor y desató las sonrisas en la sala: #No me voy a despedir de River porque seguramente mañana vuelva para buscar a mi hijo en el colegio, ja", bromeó ante la prensa.
Luego, el entrenador cerró con unas palabras dirigidas al futuro del club y una advertencia afectuosa para los fanáticos: "Uno nunca se va de River. Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club en el tiempo que esté afuera. Les deseo de todo corazón, al plantel y a la dirigencia, que se pueda poner de pie para todo lo que viene".