"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental El Muñeco habló tras la victoria por 3-1 frente a Banfield en su último partido como DT del Millonario y brindó unas sentidas palabras hacia los hinchas y la prensa.







El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.

En una tarde de sensaciones encontradas en el Monumental tras el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, uno de los máximos ídolos de River, con la victoria por 3-1 sobre Banfield, el Muñeco se hizo presente en la sala de conferencia de prensa y brindó unas palabras de despedida ante los periodistas: "Uno nunca se va de River", expresó.

El director técnico fue ovacionado por todo el estadio, que le rindió homenaje desde los cuatro costados, y tras su último partido al mando del equipo profesional, el Muñeco se sinceró: "Simplemente quiero agradecerle a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil", precisó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027199923075133607&partner=&hide_thread=false MG pic.twitter.com/YPhM0qIwao — River Plate (@RiverPlate) February 27, 2026 Sin lugar a preguntas, pero con un sentido homenaje, Gallardo le dedicó unos minutos a los periodistas que lo esperaban tras el partido: "Gracias a ustedes por el respeto que me han tenido, la mayoría me acompañó durante estos dos ciclos en los que he estado como DT y también como jugador", continuó.

Dentro de un mensaje breve y cargado de emoción, la leyenda riverplatense también dejó lugar para el humor y desató las sonrisas en la sala: #No me voy a despedir de River porque seguramente mañana vuelva para buscar a mi hijo en el colegio, ja", bromeó ante la prensa.

Luego, el entrenador cerró con unas palabras dirigidas al futuro del club y una advertencia afectuosa para los fanáticos: "Uno nunca se va de River. Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club en el tiempo que esté afuera. Les deseo de todo corazón, al plantel y a la dirigencia, que se pueda poner de pie para todo lo que viene".