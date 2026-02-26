26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

El entrenador del Millonario afronta su último partido al mando del equipo, tras la derrota en Liniers frente a Vélez, y se despide ante su gente en el Monumental. Dirige el árbitro Hernán Mastrángelo.

Por
El festejo de Martínez Quarta con Gallardo

El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.

Gallardo salió al estadio a pura emoción: fue ovacionado.

Gallardo salió al estadio a pura emoción: fue ovacionado.

River recibe a Banfield en el Monumental.

River recibe a Banfield en el Monumental.

Luciano Acuña

River supera a Banfield, en el Monumental, por la 7ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un encuentro especial, se despide el entrenador Marcelo Gallardo, tras una serie de malos resultados y un segundo ciclo que no fue el esperado. Dirige el árbitro Hernán Mastrángelo.

River y una transición clave en el fútbol argentino.
Te puede interesar:

Dos refuerzos: la buena noticia que tendrá el próximo técnico de River

En el último partido del Muñeco, el equipo tendrá varias sorpresas en el 11 titular. Las lesiones de Franco Armani (inflamación en el tendón de Aquiles derecho), Juan Fernando Quintero (desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho) y Kendry Páez (esguince acromio clavicular izquierdo grado uno) obligaron al DT a realizar variantes, además de las flojas actuaciones de varios jugadores. En principio, en el arco volverá el juvenil Santiago Beltrán, mientras que Facundo González es número puesto en el lateral izquierdo, por encima de Marcos Acuña y Matías Viña.

En tanto, por el colombiano Quintero irá Ian Subiabre, de buen presente futbolístico y gran ingreso en el segundo tiempo en la derrota frente a Vélez. Otro de los que sorprendió al entrenador fue el pibe Joaquín Freitas, de 19 años que se ganó un lugar en el equipo titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027126397056020661&partner=&hide_thread=false

River vs. Banfield en el Monumental: las formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio País, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante

¿Se enfría la llegada de Chacho Coudet a River? "Juro por mis hijos que nadie me contactó"

Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

River recibirá a Banfield en el Monumental desde las 19:30

River despide a Gallardo ante Banfield en un tenso Monumental

Marcelo Gallardo decidió dar fin a su segundo ciclo como DT de River. 

Marcelo Gallardo fulminó a los jugadores tras su salida de River

Los hinchas se pelearon por los malos resultados.

Tensión e insultos entre hinchas de River en la previa de la despedida de Gallardo: "Si la gente quiere putear..."

El entrenador de San Pablo tiene 50 años.

"Es un elogio que se me mencione": la reacción de Crespo ante los rumores sobre su futuro en River

Rating Cero

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

últimas noticias

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Hace 11 minutos
play

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Hace 14 minutos
Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

Hace 34 minutos
play
Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Hace 42 minutos
El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.

En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

Hace 57 minutos