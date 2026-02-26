En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

River supera a Banfield, en el Monumental, por la 7ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un encuentro especial, se despide el entrenador Marcelo Gallardo, tras una serie de malos resultados y un segundo ciclo que no fue el esperado. Dirige el árbitro Hernán Mastrángelo.
En el último partido del Muñeco, el equipo tendrá varias sorpresas en el 11 titular. Las lesiones de Franco Armani (inflamación en el tendón de Aquiles derecho), Juan Fernando Quintero (desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho) y Kendry Páez (esguince acromio clavicular izquierdo grado uno) obligaron al DT a realizar variantes, además de las flojas actuaciones de varios jugadores. En principio, en el arco volverá el juvenil Santiago Beltrán, mientras que Facundo González es número puesto en el lateral izquierdo, por encima de Marcos Acuña y Matías Viña.
En tanto, por el colombiano Quintero irá Ian Subiabre, de buen presente futbolístico y gran ingreso en el segundo tiempo en la derrota frente a Vélez. Otro de los que sorprendió al entrenador fue el pibe Joaquín Freitas, de 19 años que se ganó un lugar en el equipo titular.
River vs. Banfield en el Monumental: las formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio País, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.