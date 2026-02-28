28 de febrero de 2026 Inicio
Qué fue de la vida de Adriano, verdugo de la Selección argentina: un desenlace doloroso

El exdelantero brasileño que marcó una época con su potencia y goles vive hoy una realidad marcada por recuerdos, conflictos personales y un retiro temprano del fútbol.

Adriano fue uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial en los años 2000.

  • Adriano fue figura de Brasil y protagonista de la final de la Copa América 2004 ante Argentina.

  • En Europa brilló en el Inter de Milán, donde ganó títulos entre 2004 y 2008.

  • Su carrera se vio afectada por problemas personales y el alcohol.

  • Hoy vive en Brasil, lejos del fútbol profesional y cerca del barrio donde creció.

El verdugo de la Selección Argentina que hoy atraviesa un presente doloroso es Adriano Leite Ribeiro, el potente delantero brasileño que marcó una era en el fútbol sudamericano y europeo y que quedó en la memoria albiceleste por su actuación decisiva en la Copa América 2004.

A comienzos de los años 2000, Adriano era considerado uno de los atacantes más temidos del mundo. Su combinación de potencia física, velocidad y un remate demoledor con la zurda lo convirtieron en una figura dominante tanto en Brasil como en Europa.

Sin embargo, detrás del éxito deportivo se escondía una historia personal compleja que con el tiempo terminó condicionando su carrera y marcando el rumbo de su vida después del fútbol.

Tras su explosión en Flamengo, Adriano dio el salto al fútbol europeo cuando el Inter de Milán pagó más de 13 millones de euros por él. Luego de pasos por Fiorentina y Parma, regresó al club italiano y protagonizó sus años más brillantes. Entre 2004 y 2008 se convirtió en una de las grandes figuras del Inter, donde conquistó 2 Copas de Italia, 2 títulos de Serie A y 3 Supercopas italianas, además de consolidarse como uno de los delanteros más temidos del continente.

En paralelo, su rendimiento con la selección de Brasil también fue impactante. Fue campeón de la Copa América 2004, torneo en el que terminó como goleador y protagonista del recordado empate ante Argentina en el último minuto de la final, que llevó el partido a los penales.

Pero su carrera empezó a deteriorarse tras la muerte de su padre, un golpe personal que marcó profundamente su vida. Desde entonces reconoció haber atravesado períodos difíciles, con problemas emocionales y un consumo de alcohol que afectó su continuidad profesional.

Hoy vive en Brasil y mantiene un fuerte vínculo con su barrio de origen.

Hoy Adriano vive en Brasil y suele regresar a Villa Cruzeiro, la favela de Río de Janeiro donde creció. Lejos del ritmo del fútbol profesional, pasa sus días con amigos del barrio, recordando su infancia y enfrentando una vida muy distinta a la del delantero que alguna vez fue una de las estrellas del fútbol mundial.

