Mundial 2026: Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA ratificó a México como sede

La presidenta mexicana habló telefónicamente con Gianni Infantino y acordaron una mesa de trabajo para monitorear la seguridad del torneo, después del asesinato del narco "El Mencho" tras un operativo del Ejército.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , aseguró que el presidente de la FIFA , Gianni Infantino , le confirmó la realización del Mundial 2026 en el país , tras una conversación telefónica que tuvieron el jueves.

El dialogo entre ambos dirigentes, se dio después del abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes , reconocido como ‘El Mencho’, provocó una oleada de violencia en varios estados.

La mandataria agregó que un equipo del máximo organismo del fútbol acudirá a «revisar varios temas» con vistas al torneo. "Ayer hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas ".

Agregó: "Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad ", dijo la política en una conferencia de prensa este viernes desde el estado de Sinaloa.

Sheinbaum agradeció al presidente de la FIFA que "desde el principio él tuvo confianza en el país". Explicó que Infantino le preguntó por la situación actual de México después de los últimos acontecimientos, y si había algún tema "especial" que a ella le preocupara.

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país. pic.twitter.com/CCPAkfWp4T

"Le dije: ‘No, el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad'", según la académica mexicana. Infantino también le pidió que vieran el tema del tráfico (flujo vehicular) en las tres sedes de México para el Mundial, con el objetivo de "garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios", según detalló la agencia EFE.

Mundial 2026 Redes sociales

México promete un Mundial 2026 seguro

Claudia Sheinbaum aseguró que "todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos. Y todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida", resaltó la presidenta. México albergará 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.