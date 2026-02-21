Preocupación en la Selección argentina por Franco Mastantuono: relegado en el Real Madrid, no juega hace tres partidos Con la Finalissima en el horizonte de la Albiceleste, el exjugador de River no está pasando su mejor momento en el Merengue y su futuro es incierto. ¿Lo convocará el entrenador Lionel Scaloni? Por + Seguir en







El volante de 18 años miró los últimos tres partidos desde el banco. Angel Martinez/Getty Images

La derrota del Real Madrid por 2-1 frente a Osasuna, en el Estadio El Sadar, por la 25ª fecha de La Liga de España, dejó un sinsabor a los hinchas del Merengue y preocupación en el seno de la Selección argentina por la ausencia, por tercer partido consecutivo, de Franco Mastantuono, de cara al trascendental encuentro frente a España por la Finalissima.

La joya del fúbtol argentino, de 18 años, no está pasando su mejor momento en la Casa Blanca y de aquel prometedor debut, con la hinchada blanca coreando su nombre, solo quedan críticas e incertidumbre. En la agónica caída en Pamplona, con goles de Vinicius Jr. para la visita y Ante Budimir y Raúl García para el local, el exjugador de River volvió a mirar el partido desde el banco de suplentes y, al parecer, perdió terreno en la consideración del entrenador Álvaro Arbeloa.

mastantuono suplente Mastantuono lleva en Real Madrid 24 apariciones y 3 goles desde que firmó en el club a mediados del año pasado. Reuters/Pedro Nunes Considerado como una de las nuevas piezas de La Scaloneta, Mastantuono se encuentra en el radar del entrenador Lionel Scaloni para ser uno de los 26 jugadores de la lista definitiva tanto para el Mundial 2026 como para la Finalissima contra España que se realizará el próximo 27 de marzo, en Lusail, Qatar.

Sin embargo, el presente del volante ofensivo no es el mejor. Fue suplente en los últimos tres partidos del Real Madrid (contra la Real Sociedad, el Benfica, por Champions League y este sábado ante Osasuna) y jugó tan solo 13 minutos en los últimos 4 partidos. Su último encuentro como titular fue en la victoria frente a Rayo Vallecano por 2-1, por la 22ª fecha de La Liga de España, donde completó una hora de juego con discreto rendimiento.

"Mastantuono yo creo que es un chico que evidentemente ha llegado muy joven al Real Madrid, con muchísimo potencial. Y, evidentemente, nosotros esperamos que siga mejorando. Siempre llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque este club es muy exigente, pero uno puede ver enseguida cuando ve a Mastantuono jugar las capacidades que tiene, el gran jugador que es. Yo, por mi parte, muy contento por su trabajo, por su implicación, por lo que nos está dando en el campo y seguro que va a ir a más", expresó el entrenador Arbeloa.