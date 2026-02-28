28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Ley Vinicius en marcha: los jugadores no podrán taparse la boca para hablar durante un partido

La IFAB y la FIFA aprobaron la medida después de los presuntos dichos racistas de Gianluca Prestianni contra el futbolista brasileño en el cruce entre Benfica y Real Madrid. Podría ejecutarse antes del Mundial.

Por
Los futbolistas no tendrán permitido taparse la boca.

Los futbolistas no tendrán permitido taparse la boca.

Getty Images

La FIFA y la IFAB avanzan en su lucha contra el racismo y, tras la asamblea de este sábado, se acordó que los jugadores no podrán taparse la boca con la mano, camiseta ni ningún objeto mientras hablan durante el partido.

Un equipo técnico de FIFA visitará el país para supervisar los protocolos de seguridad.
Te puede interesar:

Mundial 2026: Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA ratificó a México como sede

La resolución, que confirma Diario As, se enmarca después del escándalo entre Gianluca Prestianni y sus supuestos dichos racistas contra Vinicius Junior en el partido por Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Con los avances de la tecnología, las cámaras cada vez captaban más detalles de las conversaciones tanto dentro como fuera del campo de juego, elevando así la exposición de futbolistas, entrenadores y también árbitros durante el partido. Por ese motivo es que uno de los recursos más usados por los protagonistas era el de ocultarse la boca para evitar que se interpretaran los diálogos.

Cómo fue el cruce entre Prestianni y Vinicius

Según trascendió, durante ese cruce hubo intercambio de palabras y gestos. Vinicius reclamó de inmediato al árbitro, visiblemente molesto, mientras señalaba a su rival. Compañeros de ambos equipos intervinieron para evitar que la discusión escalara.

El juego estuvo detenido algunos minutos y el juez dialogó con los protagonistas, aunque en ese momento no aplicó sanción disciplinaria vinculada a discriminación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023871694142595194&partner=&hide_thread=false

La situación fue reportada posteriormente por los delegados y quedó asentada en el informe oficial, lo que activó el protocolo de la UEFA. Desde el entorno del Real Madrid respaldaron la postura de Vinicius, quien en reiteradas ocasiones denunció hechos similares en distintos estadios de Europa. En tanto, desde el Benfica evitaron declaraciones contundentes hasta que avance la investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Mundial 2026 tendrá estadios con curiosidades.

Los 10 estadios más curiosos del Mundial 2026: actividad paranormal, un volcán y el más caro del mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer las directrices en sus redes sociales.

La contundente decisión de la FIFA tras el escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinicius por supuesto racismo

Becerra estuvo actuó en la entrega del Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center Miami.

"Somos el mejor país del mundo": la reacción de María Becerra al fenómeno de los therians

Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

La sobrepoblación canina y sus enfermedades son un caos en Marruecos.

El Mundial 2030 bajo polémica: acusan a Marruecos de masacrar perros callejeros para "limpiar las calles"

 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

Rating Cero

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
play

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
play

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

En su peor momento: el desesperado pedido de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.
play

Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

últimas noticias

Coudet, el elegido por el Millonario.

Qué le ofrecerá River a Coudet para que sea el reemplazante de Gallardo

Hace 15 minutos
El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Hace 53 minutos
Chau a la maxibufanda este 2026 

Adiós a las bufandas enormes: la nueva moda que se verá en las calles en el invierno 2026

Hace 53 minutos
Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

Hace 58 minutos
play
La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Hace 58 minutos