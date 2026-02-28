IR A
Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Con Mae Martin y Toni Collette al frente, esta producción de ocho episodios desnuda el oscuro entramado de una industria.

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..

Netflix

Netflix vuelve a apostar por el thriller psicológico con Incontrolables( Wayward), una miniserie de ocho episodios que incluye suspenso, crítica social y una inquietante mirada sobre las instituciones que prometen rehabilitar a adolescentes. Protagonizada por Mae Martin y Toni Collette, la producción se ambienta en 2003 y sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont.

Las Películas que son muy halagadas por mantener la tensión hasta el último momento
Lo que distingue a esta serie dentro del catálogo de Netflix es su base en hechos concretos: la llamada Troubled Teen Industry, una red de instituciones privadas que opera en Estados Unidos con escasa regulación estatal y que mueve miles de millones de dólares al año. La propia Mae Martin, varón trans, dio a conocer que la historia tiene raíces en la experiencia real de una amiga suya, quien fue trasladada por la fuerza a uno de estos centros durante la adolescencia y permaneció en ese lugar dos años antes de escapar. Esa amiga participó como asesora del proyecto.

La serie no solo explora el funcionamiento de estos centros, sino también sus vínculos con el control psicológico, la manipulación identitaria y las prácticas de conversión dirigidas especialmente a jóvenes LGBTIQ+. Con sólidas actuaciones en el centro de la narrativa, Incontrolables se consolida como uno de los títulos más comentados del momento en la plataforma.

Incontrolables

Sinopsis de Incontrolables, la miniserie que sorprende en Netflix

Alex Dempsey (Mae Martin) es una joven policía que se traslada junto a su esposa embarazada desde Detroit hasta Tall Pines, un aparentemente tranquilo pueblo de Vermont, en busca de un nuevo comienzo. Pese a eso, la calma superficial del lugar se quiebra desde el primer día: durante su ronda inicial, Alex encuentra a Riley, une adolescente que se escapa aterrada de una institución local conocida como "el hogar", un centro para jóvenes dirigido por la carismática y perturbadora Evelyn Wade (Toni Collette). Lo que en principio parece un espacio de contención y apoyo revela rápidamente un entramado de secretismo, aislamiento y manipulación psicológica.

En paralelo, la miniserie sigue a Abbie y Leila, dos adolescentes canadienses cuya inseparable amistad se fractura cuando una de ellas es enviada por la fuerza a esa misma institución. Este arco narrativo expone desde adentro los mecanismos de control que operan en el centro y el daño psicológico que provoca en quienes quedan atrapados en él. Ambas tramas se entrelazan para construir un relato sostenido por la tensión, el misterio y la denuncia de un sistema que, bajo el discurso terapéutico, funciona como un espacio de reconfiguración identitaria y obediencia forzada.

incontrolables netflix

Tráiler de Incontrolables

Embed - Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Incontrolables

  • Mae Martin como Alex Dempsey
  • Toni Collette como Evelyn Wade
  • Sarah Gadon como Laura
  • Sydney Topliffe como Abbie
  • Alyvia Alyn Lind como Leila
