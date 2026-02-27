Boca podrá llevar hinchas a Lanús por el torneo Apertura: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan Aprevide oficializó el anuncio que había adelantado el presidente Nicolás Russo y el partido contará con la presencia de simpatizantes de ambos equipos. Por + Seguir en







Boca llevará 10 mil hinchas a Lanús. Redes sociales

Luego de que se confirme que el encuentro entre Lanús y Boca se posterga por la Recopa Sudamericana de la cual el Granate salió campeón, Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) habilitó la presencia de 10 mil hinchas xeneizes para el partido que se concretará el 4 de marzo en el estado Néstor Díaz Pérez.

Pero fue el presidente Nicolás Russo, desde Brasil, quien adelantó el pedido hacia la organización que luego se confirmó. Él mismo adelantó que la localidad para cada hincha xeneize costará $100 mil.

“El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informa que el encuentro entre el Club Atlético Lanús y el Club Atlético Boca Juniors el próximo miércoles 4 de marzo por la Fecha 7 de la Liga Profesional de Futbol, se jugará con presencia de público visitante en el Estadio Néstor Díaz Pérez”, indicó Aprevide.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chris_Infa/status/2027438626863292904&partner=&hide_thread=false Boca tendrá 10.000 hinchas en Lanús. Aprevide dio el ok. Nicolás Russo ya anticipó que las entradas valdrán $100.000 pic.twitter.com/AYYGTiNkDt — Christian Infanzón (@Chris_Infa) February 27, 2026 Cabe destacar que ese día también se hará el festejo pertinente por la obtención de la Recopa Sudamericana que consiguió el Granate luego de vencer a Flamengo en la final de campeones de Libertadores y Sudamericana.

