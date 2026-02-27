27 de febrero de 2026 Inicio
Boca podrá llevar hinchas a Lanús por el torneo Apertura: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Aprevide oficializó el anuncio que había adelantado el presidente Nicolás Russo y el partido contará con la presencia de simpatizantes de ambos equipos.

Boca llevará 10 mil hinchas a Lanús.

Luego de que se confirme que el encuentro entre Lanús y Boca se posterga por la Recopa Sudamericana de la cual el Granate salió campeón, Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) habilitó la presencia de 10 mil hinchas xeneizes para el partido que se concretará el 4 de marzo en el estado Néstor Díaz Pérez.

Paredes busca que se sume al club.
Se ilusiona Boca: el dato clave sobre Paulo Dybala que llega desde Italia

Pero fue el presidente Nicolás Russo, desde Brasil, quien adelantó el pedido hacia la organización que luego se confirmó. Él mismo adelantó que la localidad para cada hincha xeneize costará $100 mil.

“El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informa que el encuentro entre el Club Atlético Lanús y el Club Atlético Boca Juniors el próximo miércoles 4 de marzo por la Fecha 7 de la Liga Profesional de Futbol, se jugará con presencia de público visitante en el Estadio Néstor Díaz Pérez”, indicó Aprevide.

Cabe destacar que ese día también se hará el festejo pertinente por la obtención de la Recopa Sudamericana que consiguió el Granate luego de vencer a Flamengo en la final de campeones de Libertadores y Sudamericana.

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Lanús marcó un nuevo hito en Brasil al ganarle 3-2 a Flamengo la final de vuelta de la Recopa Sudamericana 2026 y obtener su cuarto título internacional en su historia. Tras el triunfo por 1-0 de la semana pasada en el Estadio Néstor Díaz Pérez, los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron que batallar hasta el alargue para imponerse ante el poderoso conjunto carioca.

  • Boca Juniors 18: 6 Libertadores, 3 Intercontinentales, 2 Sudamericanas, 4 Recopas.
  • Independiente 18: 7 Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Sudamericanas, 3 Interamericanas.
  • River Plate 12: 4 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Sudamericana, 3 Recopas.
  • Estudiantes (LP) 6: 4 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Interamericana.
  • Vélez Sarsfield 5: 1 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Supercopa, 1 Recopa, 1 Interamericana.
  • Racing Club 4: 1 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Supercopa, 1 Sudamericana (2025).
  • Lanús 4: 2 Sudamericanas (2013, 2025), 1 Recopa (2026), 1 Copa Conmebol (1996).
  • San Lorenzo 3: 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 1 Mercosur.
  • Defensa y Justicia 2: 1 Sudamericana, 1 Recopa.
  • Argentinos Juniors 2: 1 Libertadores, 1 Interamericana.
  • Arsenal 2: 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank.
