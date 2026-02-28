Sigue sin ganar: Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera

El Xeneize empató 1 a 1 con el conjunto blanquinegro, por la octava fecha del Torneo Apertura. Luciano Paredes puso el 1 a 0 para la visita a los 15'. Miguel Merentiel empató con un remate cruzado a los 41'. Al local le anularon un gol por fuera de juego a los 45' de la primera etapa.

Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura.

Boca Juniors empató 1 a 1 con el Lobo mendocino en La Bombonera, por la octava jornada del Torneo Apertura . El club de La Ribera, que viene de ganar por Copa Argentina, acumula su cuarto partido sin ganar en el certamen local . De cabeza, después de un córner, Luciano Paredes puso el 1 a 0 para la visita a los 15'. Miguel Merentiel logró la igualdad del xeneize con un remate cruzado a los 41'.

En el campeonato, el equipo de Claudio Úbeda está en deuda con sus hinchas con tres partidos sin ganar y hoy tiene dos importantes bajas para el partido: Leandro Paredes, que estará en el banco de suplentes, y Edinson Cavani, que se encuentra lesionado .

Boca comenzó el partido con intensa presión en el mediocampo , con buenas intervenciones de Lautaro Di Lollo . A los 4', Adam Bareiro capitalizó un error en la salida de Gimnasia, remató cruzado desde la puerta del área, un tiro de fácil contención por parte de Lautaro Petruchi .

Gimnasia se animó y consiguió una seguidilla de tiros de esquina . Previamente, hubo una fuerte falta de Milton Delgado sobre un jugador de la visita, que le costó la tarjeta amarilla. A los 15' Luciano Paredes puso arriba al Pituco con un cabezazo sin posibilidades para Marchesín. El centro fue enviado por Facundo Lencioni tras un córner.

Los minutos siguientes fueron de desconcierto para el equipo local. La presión comenzó a bajar desde las tribunas: " Movete, Boca, movete ", cantaron los simpatizantes desde los cuatro lados del estadio. El desconcierto se apoderó del equipo que, hasta el gol de Gimnasia, tenía el partido controlado.

Luego de varios intentos sin muchas ideas, el Xeneize encontró el arco. Con una asistencia de Adam Bareiro, a los 41' Miguel Merentiel le pegó fuerte y esquinado para llegar al empate. El equipo de Úbeda empezó a ganar confianza, aun sin mucho juego, pero con empuje. Así llegó el segundo de Bareiro, pero VAR mediante, el tanto fue anulado por una posición adelantada en la jugada previa.

En el comienzo de la segunda parte, el panorama para Boca se mantuvo optimista. Con mucho ímpetu, lo que contagió a los simpatizantes, el equipo empezó a acorralar a Gimnasia, que jugó cada vez más cerca de su valla. A los 11' Tomás Aranda, de muy buen ingreso, se lo perdió solo frente a Lautaro Petruchi.

En el primer cuarto de hora del segundo tiempo, el control del partido fue del local. El ingreso de Leandro Paredes para la distribución surtió el efecto esperado. Boca presionó y se arrimó al arco contrario cada vez con más frecuencia, con remates de Bareiro y Merentiel, pero sin aciertos concretos que permitieran despegarse en el marcador.

A los 30' del segundo tiempo Boca emepzó a perder fuerza ofensiva y, lo que eran ganas y sed de triunfo, se diluyeron en una serie de centros sin demasiadas ideas desde ambos lados de la cancha. El partido se amesetó y Gimnasia empezó a apostar al contragolpe, con un bloque defensivo férreo para resistir los embates del local.

Aranda fue de las figuras del partido para Boca. En los momentos finales, en los que los murmullos volvieron a bajar de las plates, cuando el equipo no encontraba alternativas, el joven jugador mostró actitud y desmarque para atacar el arco de Gimnasia que encontró en Petruchi al salvador de los pocos disparos peligrosos del xeneize.

El 1 a 0 de Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Embed ¡Cabezazo de Paredes y @GimnasiaMendoza se pone en ventaja en La Bombonera! pic.twitter.com/ZVOc1wBxRs — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 28, 2026

El gol de Miguel Merentiel para el 1 a 1

Embed ¡Lo empató @BocaJrsOficial! Zurdazo letal de La Bestia y ahora el partido está 1-1 pic.twitter.com/L81n78trXB — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 28, 2026

La formación de Boca para este sábado

Agustín Marchesín, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson.

La formación de Gimnasia de Mendoza

Lautaro Petruchi, Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol Gonzalez, Franco Saavedra, Nicolas Linares, Fermín Antonini, Luciano Paredes, Santiago Rodriguez, Facundo Lencioni y Agustín Módica.

Los jueces del encuentro

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Jorge Broggi