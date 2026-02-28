IR A
Incendio y desaparición: así es la película que se mantiene como lo más visto de Netflix

Con una atmósfera inquietante, giros narrativos y un ritmo que mantiene en vilo al espectador, la producción se consolidó como una de las apuestas más comentadas.

netflix

Un incendio devastador y una desaparición rodeada de misterio son el punto de partida de la película que hoy encabeza el ranking global de Netflix. El thriller, que combina drama familiar y tensión psicológica, logró posicionarse como lo más visto de la plataforma en distintos países, impulsado por el boca en boca digital y el impacto de sus primeras escenas.

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..
La historia gira en torno a un hecho trágico que altera por completo la vida de sus protagonistas y desata una investigación cargada de secretos, sospechas y revelaciones inesperadas. A medida que avanza el relato, el fuego deja de ser solo un desastre material para convertirse en el disparador de conflictos más profundos, donde cada personaje parece ocultar algo.

Sinopsis de Cortafuego, la película del momento en Netflix

CORTAFUEGO

Dirigida por David Victori, Cortafuego gira alrededor de la desaparición de una niña en medio de un incendio forestal en la zona. Su madre no tarda en perder los nervios ante esta situación límite.

Es entonces cuando, junto a sus familiares, desafía la orden de evacuación y se adentra en el bosque para buscarla por su cuenta, sobre todo cuando sospecha que el guarda forestal podría tener algo que ver con lo que le ha sucedido a su hija.

Tráiler de Cortafuego

Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Cortafuego

  • Belén Cuesta
  • Enric Auquer
  • Joaquín Furriel
  • Diana Gómez
