Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán El Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz, y el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron los bombardeos, por lo que el país persa declaró el estado de emergencia. Por + Seguir en







Las explosiones fueron en Teherán y otras ciudades. Redes sociales

Un nuevo clima de tensión se vive en el Medio Oriente porque durante la madrugada argentina del sábado, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia. Mientras que, se puso en alerta una posible respuesta.

El Ministerio de Defensa israelí a cargo de Israel Kataz indicó que la operación buscó “eliminar amenazas” y advirtió que “se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”.

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene importantes operaciones en combate con Irán. Pero las principales imágenes muestran a Teherán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniMayakovski/status/2027633270037352499&partner=&hide_thread=false En estos momentos, EEUU e "Israel" bombardean el centro de Teherán, agreden a Irán otra vez sin ninguna provocación previa, creando otra guerra más en la región.



Recuérdalo, cuando los medios los victimicen cuando Irán responda, fue "Israel"/EEUU quién bombardeó primero a Irán. pic.twitter.com/Nk3CuFgr5c — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 28, 2026 Todo sucedió en esa ciudad en plena luz del día y los testigos reportaron haber escuchado explosiones cerca de las oficinas del líder supremo, Ali Jamenei. Una nube densa de humo se pudo ver por la ciudad y se confirmaron las primeas explosiones sin víctimas fatales.