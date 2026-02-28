Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán

Un nuevo clima de tensión se vive en el Medio Oriente porque durante la madrugada argentina del sábado, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia. Mientras que, se puso en alerta una posible respuesta.
El Ministerio de Defensa israelí a cargo de Israel Kataz indicó que la operación buscó “eliminar amenazas” y advirtió que “se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”.
En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene importantes operaciones en combate con Irán. Pero las principales imágenes muestran a Teherán.
Todo sucedió en esa ciudad en plena luz del día y los testigos reportaron haber escuchado explosiones cerca de las oficinas del líder supremo, Ali Jamenei. Una nube densa de humo se pudo ver por la ciudad y se confirmaron las primeas explosiones sin víctimas fatales.
Israel activó las sirenas antimisiles en distintas zonas del país y la población quedó atenta. El ejército israelí explicó que la medida busca preparar a la ciudadanía. Ante esto, también, cerraron su espacio aéreo y lanzó advertencias.