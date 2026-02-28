28 de febrero de 2026 Inicio
Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán

El Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz, y el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron los bombardeos, por lo que el país persa declaró el estado de emergencia.

Las explosiones fueron en Teherán y otras ciudades.



Un nuevo clima de tensión se vive en el Medio Oriente porque durante la madrugada argentina del sábado, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia. Mientras que, se puso en alerta una posible respuesta.


El Ministerio de Defensa israelí a cargo de Israel Kataz indicó que la operación buscó “eliminar amenazas” y advirtió que “se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”.

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene importantes operaciones en combate con Irán. Pero las principales imágenes muestran a Teherán.

Todo sucedió en esa ciudad en plena luz del día y los testigos reportaron haber escuchado explosiones cerca de las oficinas del líder supremo, Ali Jamenei. Una nube densa de humo se pudo ver por la ciudad y se confirmaron las primeas explosiones sin víctimas fatales.

Israel activó las sirenas antimisiles en distintas zonas del país y la población quedó atenta. El ejército israelí explicó que la medida busca preparar a la ciudadanía. Ante esto, también, cerraron su espacio aéreo y lanzó advertencias.

Trump expuso el motivo de la ofensiva.

El mensaje de Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca. 

Trump confirmó negociaciones con Cuba y advirtió: "Quizás tengamos una toma amistosa"

Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

Una lancha rápida proveniente de Estados Unidos ingresó a territorio cubano y comenzó a dispararle a la Tropa Guardacostera.

Cuba explicó el incidente que culminó con la muerte de cuatro tripulantes de una lancha estadounidense

El ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton testificarán el 26 y 27 de febrero en el Congreso de EE.UU por el caso Epstein. 

Hillary Clinton declaró ante la Justicia por el caso Jeffrey Epstein: "¿Por qué quisieron meternos en esto?"

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

El refuerzo de $70.000 continúa vigente para haberes previsionales más bajos.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES con el bono de $70.000 en marzo 2026

Hace 7 minutos
