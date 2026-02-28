Israel asegura que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques

Mediante una cadena nacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que hay "muchas señales" de que el máximo referente de la República Islámica fue abatido durante los ataques en conjunto con Estados Unidos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , aseguró durante el sábado por la noche -hora local- que existen "muchos indicios" sobre la muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante el ataque conjunto que este país realizó con Estados Unidos durante la mañana.

Irán amenaza con el cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial

"Buena semana, mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel", comenzó Netanyahu la comunicación oficial mediante una cadena nacional que también fue publicada en su cuenta oficial de la red social X. "Esta mañana, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial que supone para Israel el régimen de los ayatolás en Irán" , dijo.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, sostuvo Netanyahu en su mensaje televisado. "No permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares . Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza", agregó el primer ministro de Israel.

ÚLTIMA HORA: Netanyahu confirma que Jamenei habría sido eliminado en los ataques israelíes. "Hay muchas señales de que Jamenei ya no está". pic.twitter.com/JCpQ6XNNP9

Netanyahu también se refirió al presidente de Estados Unidos, con quien coordinó este ataque sobre Irán. "Agradezco a mi amigo, el presidente Donald Trump, su liderazgo. Volví a hablar con él esta mañana y celebro la estrecha colaboración que mantenemos", sostuvo.

El primer ministro israelí instó a los ciudadanos del país árabe a que retomen las revueltas para terminar de derrocar al régimen islámico. "Hago un llamamiento a los ciudadanos de Irán: No desaprovechen esta oportunidad. Unámonos por nuestro futuro y nuestra libertad", dijo.

Por último, Netanyahu le recomendó a los ciudadanos de Israel que "sigan las instrucciones del Comando del Frente Interno. Juntos nos mantendremos firmes". "El pueblo de Israel está vivo", concluyó.

Hasta el momento, la República Islámica de Irán no ha confirmado ni desmentido la muerte del lider supremo Ali Khamenei.

Irán denuncia más de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 niñas en una escuela

Irán denunció que ya se superaron los 200 muertos por los ataques propinados por Estados Unidos e Israel, según informó La Media Luna Roja. Entre las víctimas hay, al menos, 53 niñas que fallecieron tras el bombardeo a una escuela primaria femenina en el sur del país. Otras 60 alumnas resultaron heridas.

Fuentes regionales informaron a la agencia Reuters que entre los fallecidos figuran el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante Mohammed Pakpour. Según informó El País, los proyectiles impactaron en 24 de las 31 provincias iraníes durante la madrugada del sábado. Los objetivos militares incluyeron puntos estratégicos donde también se buscó localizar al líder supremo Alí Jamenei.

Donald Trump afirmó que su nación "garantizará que Irán no consiga un arma nuclear" bajo ninguna circunstancia. Por su parte, Benjamín Netanyahu subrayó que la operación busca "eliminar" definitivamente el régimen de los ayatolás. Ambos mandatarios justificaron la incursión aérea como una medida necesaria para la seguridad internacional.

Respecto al ataque al colegio, el gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó las primeras víctimas y precisó que el bombardeo alcanzó el colegio Shajareh Tayyebeh. Según detalló, las estudiantes heridas fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

Previamente, el vicegobernador Ahmad Nafisi había informado que los equipos de emergencia trabajaban en el establecimiento, donde estudian unas 170 nenas, para asistir a las víctimas y remover los escombros tras la fuerte explosión.