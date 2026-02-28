28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Israel asegura que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques

Mediante una cadena nacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que hay "muchas señales" de que el máximo referente de la República Islámica fue abatido durante los ataques en conjunto con Estados Unidos.

Por
El primer ministro israelí

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró durante el sábado por la noche -hora local- que existen "muchos indicios" sobre la muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante el ataque conjunto que este país realizó con Estados Unidos durante la mañana.

Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. 
Te puede interesar:

Irán amenaza con el cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial

"Buena semana, mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel", comenzó Netanyahu la comunicación oficial mediante una cadena nacional que también fue publicada en su cuenta oficial de la red social X. "Esta mañana, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial que supone para Israel el régimen de los ayatolás en Irán", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/isaacrrr7/status/2027827409928544492&partner=&hide_thread=false

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, sostuvo Netanyahu en su mensaje televisado. "No permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares. Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza", agregó el primer ministro de Israel.

Netanyahu también se refirió al presidente de Estados Unidos, con quien coordinó este ataque sobre Irán. "Agradezco a mi amigo, el presidente Donald Trump, su liderazgo. Volví a hablar con él esta mañana y celebro la estrecha colaboración que mantenemos", sostuvo.

El primer ministro israelí instó a los ciudadanos del país árabe a que retomen las revueltas para terminar de derrocar al régimen islámico. "Hago un llamamiento a los ciudadanos de Irán: No desaprovechen esta oportunidad. Unámonos por nuestro futuro y nuestra libertad", dijo.

Por último, Netanyahu le recomendó a los ciudadanos de Israel que "sigan las instrucciones del Comando del Frente Interno. Juntos nos mantendremos firmes". "El pueblo de Israel está vivo", concluyó.

Hasta el momento, la República Islámica de Irán no ha confirmado ni desmentido la muerte del lider supremo Ali Khamenei.

Irán denuncia más de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 niñas en una escuela

Irán denunció que ya se superaron los 200 muertos por los ataques propinados por Estados Unidos e Israel, según informó La Media Luna Roja. Entre las víctimas hay, al menos, 53 niñas que fallecieron tras el bombardeo a una escuela primaria femenina en el sur del país. Otras 60 alumnas resultaron heridas.

Fuentes regionales informaron a la agencia Reuters que entre los fallecidos figuran el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante Mohammed Pakpour. Según informó El País, los proyectiles impactaron en 24 de las 31 provincias iraníes durante la madrugada del sábado. Los objetivos militares incluyeron puntos estratégicos donde también se buscó localizar al líder supremo Alí Jamenei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2027716546735600029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027716546735600029%7Ctwgr%5E51d5591c121fd020a9b69ee0308244b8af9666b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fataqu&partner=&hide_thread=false

Donald Trump afirmó que su nación "garantizará que Irán no consiga un arma nuclear" bajo ninguna circunstancia. Por su parte, Benjamín Netanyahu subrayó que la operación busca "eliminar" definitivamente el régimen de los ayatolás. Ambos mandatarios justificaron la incursión aérea como una medida necesaria para la seguridad internacional.

Respecto al ataque al colegio, el gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó las primeras víctimas y precisó que el bombardeo alcanzó el colegio Shajareh Tayyebeh. Según detalló, las estudiantes heridas fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

Previamente, el vicegobernador Ahmad Nafisi había informado que los equipos de emergencia trabajaban en el establecimiento, donde estudian unas 170 nenas, para asistir a las víctimas y remover los escombros tras la fuerte explosión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

iran denuncia mas de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 ninas en una escuela

Irán denuncia más de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 niñas en una escuela

Así fue el ataque de Estados Unidos e Israel.

Video: así fue el bombardeo de EEUU e Israel a Irán

play

El Gobierno elevó a alto el nivel de seguridad tras la escalada de tensión en Medio Oriente

El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.

La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Ali Khamenei junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian 

Bombardeo de EEUU e Israel: aseguran que los objetivos fueron el ayatollah Ali Khamenei y el Presidente de Irán

Pedro Sánchez condenó la escalada de violencia en Medio Oriente. 

España condenó el ataque de Israel y EEUU a Irán: "No podemos permitirnos otra guerra"

Rating Cero

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..
play

Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Se rumorea que el icónico actor está en pareja con alguien de Argentina.

¿Pedro Pascal con un argentino? Cuáles son los rumores de relación que tiene el actor

Las Películas que son muy halagadas por mantener la tensión hasta el último momento
play

Incendio y desaparición: así es la película que se mantiene como lo más visto de Netflix

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
play

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
play

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

últimas noticias

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel asegura que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques

Hace 33 minutos
Dormirse a las 11 y levantarse entre las 6 y las 7 de la mañana puede ser fundamental para la longevidad según un experto

Dormirse a las 11 y levantarse entre las 6 y las 7 de la mañana puede ser fundamental para la longevidad según un experto

Hace 1 hora
play
Colapinto enfrentó un momento tenso con Briatore en su debut con Alpine.

El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"

Hace 1 hora
play
Adriano fue uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial en los años 2000.

Qué fue de la vida de Adriano, verdugo de la Selección argentina: un desenlace doloroso

Hace 1 hora
play
Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..

Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Hace 1 hora