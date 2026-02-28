IR A
IR A

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

La película de 2016, tendencia en la plataforma, sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso.

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016

"Cómo ser soltera" (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 

"Cómo ser soltera" (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. Protagonizada por Dakota Johnson y Rebel Wilson, la trama ofrece una mirada divertida y honesta sobre las citas modernas y la independencia.

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
Te puede interesar:

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Explora el miedo a la soledad, la presión social por estar en pareja y el empoderamiento personal. Se ha posicionado recientemente entre las películas más vistas en el Top 10 de Netflix. Este film es ideal para quienes buscan una comedia ligera sobre las relaciones contemporáneas.

La comedia, se sumó recientemente al catálogo (febrero de 2026) y es tendencia en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, México y Uruguay.

Sinopsis de Cómo ser soltera, la película destacada en Netflix

"Cómo ser soltera" (2016) es una comedia romántica que sigue a Alice (Dakota Johnson) y sus amigas en Nueva York, quienes aprenden a navegar la soltería, el amor propio y la independencia en sus propios términos. Con ayuda de Robin (Rebel Wilson), el grupo descubre que la soltería es una etapa para el crecimiento personal antes de buscar una relación seria.

Tras terminar su relación universitaria con Josh para "experimentar la vida por sí misma", Alice se muda a Nueva York y se sumerge en un mundo de citas rápidas y vida nocturna.

La película enfatiza que la soltería no es solo un estado transitorio, sino una oportunidad para conocerse a sí misma, abrazar la libertad y volverse más independiente.

como ser solteraa

Tráiler de Cómo ser soltera

Embed - Película | Cómo ser Soltera | Trailer

Reparto de Cómo ser soltera

  • Alice: Busca su identidad fuera de una relación.
  • Robin: Representa la soltería desenfrenada y divertida.
  • Meg: Hermana de Alice, soltera enfocada en su carrera que decide ser madre soltera.
  • Lucy: Busca obsesivamente a su pareja ideal en sitios de citas.
como ser soltera
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La trama también desarrolla las experiencias de otras mujeres con visiones distintas sobre el amor y la independencia.
play

Esta comedia romántica que se centra en la soltería está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

El cortometraje que está dando de qué hablar en Netflix por la historia que narra
play

Los cantantes es el corto de Netflix de solo 18 minutos que nominaron al Oscar: ¿de qué se trata?

Tras la oferta de 87 millones, Netflix dio marcha atrás. 

Netflix dio marcha atrás con la compra de Warner y Paramount se impuso con una oferta millonaria

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

últimas noticias

Coudet, el elegido por el Millonario.

Qué le ofrecerá River a Coudet para que sea el reemplazante de Gallardo

Hace 22 minutos
El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Hace 1 hora
Chau a la maxibufanda este 2026 

Adiós a las bufandas enormes: la nueva moda que se verá en las calles en el invierno 2026

Hace 1 hora
Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

Hace 1 hora
play
La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Hace 1 hora