De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix La película de 2016, tendencia en la plataforma, sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso.







"Cómo ser soltera" (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. Protagonizada por Dakota Johnson y Rebel Wilson, la trama ofrece una mirada divertida y honesta sobre las citas modernas y la independencia.

Explora el miedo a la soledad, la presión social por estar en pareja y el empoderamiento personal. Se ha posicionado recientemente entre las películas más vistas en el Top 10 de Netflix. Este film es ideal para quienes buscan una comedia ligera sobre las relaciones contemporáneas.

La comedia, se sumó recientemente al catálogo (febrero de 2026) y es tendencia en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, México y Uruguay.

Sinopsis de Cómo ser soltera, la película destacada en Netflix "Cómo ser soltera" (2016) es una comedia romántica que sigue a Alice (Dakota Johnson) y sus amigas en Nueva York, quienes aprenden a navegar la soltería, el amor propio y la independencia en sus propios términos. Con ayuda de Robin (Rebel Wilson), el grupo descubre que la soltería es una etapa para el crecimiento personal antes de buscar una relación seria.

Tras terminar su relación universitaria con Josh para "experimentar la vida por sí misma", Alice se muda a Nueva York y se sumerge en un mundo de citas rápidas y vida nocturna.

La película enfatiza que la soltería no es solo un estado transitorio, sino una oportunidad para conocerse a sí misma, abrazar la libertad y volverse más independiente. Tráiler de Cómo ser soltera Reparto de Cómo ser soltera Alice: Busca su identidad fuera de una relación.

Busca su identidad fuera de una relación. Robin: Representa la soltería desenfrenada y divertida.

Representa la soltería desenfrenada y divertida. Meg: Hermana de Alice, soltera enfocada en su carrera que decide ser madre soltera.

Hermana de Alice, soltera enfocada en su carrera que decide ser madre soltera. Lucy: Busca obsesivamente a su pareja ideal en sitios de citas.