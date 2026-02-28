28 de febrero de 2026 Inicio
Dormirse a las 11 y levantarse entre las 6 y las 7 de la mañana puede ser fundamental para la longevidad según un experto

El creador de Fitness Revolucionario asegura que mantener unos determinados horarios al irnos a la cama y levantarnos pueden ser clave para vivir más.

En cualquier caso, el mensaje que se debe trasladar según el divulgador de temas de salud está meridianamente claro y sigue siendo el mismo. “La regularidad y la estructura nos ayudan”, aclara el especialista.

  • A estas alturas no desvelamos nada nuevo si asociamos dormir mal con la salud física, mental y cognitiva. Normalmente, este hecho se ha asociado a una mera cuestión cuantitativa.
  • Pero lo cierto es que cada vez es más evidente que la regularidad es un factor a tener muy en cuenta.
  • Un trabajo publicado en la revista Sleep concluye que la regularidad, esto es, la coherencia diaria del ritmo sueño-vigilia, puede ser un factor predictivo de enfermedad y mortalidad más importante que la duración.
A estas alturas no desvelamos nada nuevo si asociamos dormir mal con la salud física, mental y cognitiva. Normalmente, este hecho se ha asociado a una mera cuestión cuantitativa, es decir, a la cantidad de horas que dormimos cada noche, y cualitativa, referida a noción de que no se produzca una fragmentación que nos impida cumplir con todas las fases del sueño (sueño ligero, sueño profundo y sueño REM). Pero lo cierto es que cada vez es más evidente que la regularidad es un factor a tener muy en cuenta.

Nuevos casos de la influenza aviar.
El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en el AMBA por nuevos casos de influenza aviar

De hecho, un trabajo publicado en la revista Sleep concluye que la regularidad, esto es, la coherencia diaria del ritmo sueño-vigilia, puede ser un factor predictivo de enfermedad y mortalidad más importante que la duración. Pero también importa cómo se estructura esa regularidad.

dormir tele prendida

Cómo afecta el horario del sueño a la longevidad según un experto

“Los procesos regenerativos que ocurren durante el sueño son más efectivos si están alienados con nuestros ritmos circadianos. Al revisar estudios, vemos que la menor mortalidad se observa en las personas que se acuestan alrededor de las 11 de la noche y se despiertan entre las 6 y las 7 de la mañana”, asegura Marcos Vázquez en relación a un trabajo publicado en Journal of Clinical Sleep Medicine. “De hecho, levantarse después de las 8 se asocia con más mortalidad que levantarse a las 5 de la mañana”.

“Esto encajaría con estudio anteriores que indican que las personas con cronotipos más tardíos, también llamados búhos, tienen un 10 % más de riesgo de mortalidad que las personas con cronotipos más matutinos, las famosas alondras”, añade el creador de Fitnees Revolucionario tomando como referencia otro estudio publicado en Chronobiology International.

“Dicho esto -subraya- tampoco te obsesiones demasiado con el horario concreto, pero intenta acercarte lo más que puedas y ser más regular con tus horarios. Por supuesto, aquí también podría haber causalidad inversa, es decir, las personas que llevan vidas más estructuradas en general, tienen mejores hábitos de salud y menos caos, y eso podría influir en los resultados de las investigaciones”.

En cualquier caso, el mensaje que se debe trasladar según el divulgador de temas de salud está meridianamente claro y sigue siendo el mismo. “La regularidad y la estructura nos ayudan”, aclara el especialista.

“Por desgracia, tenemos menos control sobre el sueño que sobre otros pilares de la salud, como la actividad física o la nutrición. Muchas personas trabajan a turnos y sus horarios de sueño son por definición irregulares. En estos casos la recomendación sería intentar tener un sueño ancla, es decir, mantener un bloque de horas de sueño constante”, concluye Marcos Vázquez.

